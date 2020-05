Chorvátski poslanci odhlasovali rozpustenie parlamentu pred voľbami

Záhreb 18. mája (TASR) - Poslanci chorvátskeho parlamentu v pondelkovom hlasovaní rozhodli o rozpustení parlamentu pred voľbami, informovala agentúra HINA. Nové parlamentné voľby by sa mali konať v niektorý deň v období medzi 21. júnom a 12. júlom.



Rozpustenie v hlasovaní podporilo 105 poslancov zo 151-členného parlamentu. Na schválenie návrhu bol potrebný súhlas najmenej 76 zákonodarcov.



Prezident Zoran Milanovič teraz musí dátum nových parlamentných volieb presne určiť. Budú to už desiate voľby od vyhlásenia nezávislosti Chorvátska od Juhoslávie v roku 1991.



Chorvátsky prezident môže vyhlásiť nové voľby 30-60 dní po rozpustení parlamentu. Konať by sa tak mali niekedy medzi 21. júnom a 12. júlom.



To, že parlament bude v pondelok 18. mája hlasovať o svojom rozpustení s cieľom umožniť konanie parlamentných volieb už na konci júna, prípadne začiatku júla, oznámil chorvátsky premiér Andrej Plenkovič ešte minulý týždeň.



Plenkovičova strana Chorvátske demokratické spoločenstvo (HZD) sa podľa premiérových slov bude vo voľbách snažiť zužitkovať úspechy vlády pri zastavení šírenia nového druhu koronavírusu SARS-CoV-2 v krajine.