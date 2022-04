Vyšetrovatelia: Dron, ktorý sa zrútil v Záhrebe, niesol bombu

Záhreb 13. apríla (TASR) - Vojenský dron, ktorý evidentne preletel celú trasu z ukrajinskej vojnovej zóny ponad tri európske členské štáty Severoatlantickej aliancie (NATO) a nakoniec sa zrútil v chorvátskom hlavnom meste Záhreb, bol vyzbrojený výbušným zariadením. V stredu to oznámili chorvátski vyšetrovatelia tejto havárie, na ktorých sa odvolala tlačová agentúra AP.



Šesťtonové bezpilotné lietadlo zo sovietskej éry zjavne nekontrolovateľne uletelo z Ukrajiny, preniklo cez hranicu do Rumunska a Maďarska a potom vniklo do vzdušného priestoru Chorvátska, kde sa skoro ráno 10. marca zrútilo do poľa blízko študentského internátu v Záhrebe. Silná explózia poškodila približne 40 zaparkovaných áut, ale nikoho nezranila.



Členovia chorvátskeho vyšetrovacieho tímu v stredu novinárom povedali, že trosky dronu nájdené na mieste jeho pádu ukázali, že dron niesol "improvizovanú leteckú bombu", ktorá bola naplnená neznámym druhom výbušnín.



"Bolo jednoznačne stanovené, že to boli úlomky leteckej bomby OFAB 100-120," povedal major Mile Tomič. "Bomba aj jej spúšťač boli vyrobené v bývalom ZSSR (Sovietskom zväze)," dodal.



Vyšetrovatelia vyhlásili, že ešte nedospeli k presvedčivému záveru, ktorá strana vojny na Ukrajine vypustila dron TU-141, pôvodne využívaný na prieskumných misiách. Naznačili však, že za vypustením stroja sú s väčšou pravdepodobnosťou Ukrajinci, keďže na troskách sa našli pozostatky "čerstvého" náteru ich modro-žltej vlajky, ale aj červená hviezda, teda označenie ruských vzdušných síl.



Rusko a Ukrajina popierajú, že vypustili tento dron.



Predstavitelia NATO sa odmietli k prípadu vyjadriť, kým nebude vyšetrovanie ukončené, ale vojenská aliancia posilnila svoje prieskumné lety nad krajinami blízko vojnovej zóny a do Chorvátska 16. marca z talianskej leteckej základne Aviano vyslali dvojicu stíhacích lietadiel F-16 amerických vzdušných síl, ktoré sa zúčastňujú na cvičeniach a posilňujú juhovýchodné krídlo NATO.



Chorvátski predstavitelia kritizovali NATO za "pomalú reakciu na veľmi vážny incident" a vyjadrili pochybnosti o pripravenosti členských štátov vojenskej aliancie reagovať na prípadný útok.



NATO uviedlo, že integrovaný systém protivzdušnej a protiraketovej obrany aliancie registroval a sledoval dráhu letu objektu. Chorvátski predstavitelia však vyhlásili, že chorvátske úrady o tom neboli informované a že NATO zareagovalo až po otázkach položených novinármi.