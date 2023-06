Chorvátski záchranári sa dostali k vraku vrtuľníka a našli tretiu obeť

Budapešť 22. júna (TASR) - Chorvátskej horskej službe sa podarilo dostať v ťažko dostupnom teréne na skalách k troskám maďarského vojenského vrtuľníka, ktorý havaroval v stredu napoludnie. Pod vrakom vrtuľníka našli zrejme aj telo tretieho vojaka. S odvolaním sa na chorvátsku televíziu N1 to vo štvrtok napísal server 444.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Oficiálne však tieto informácie zatiaľ neboli potvrdené. Záchranári uviedli, že trosky vrtuľníka vyzdvihnú vo štvrtok, aby potvrdili, že je tam tretia obeť.



Chorvátsky minister obrany Mario Banožić v stredu na tlačovej konferencii potvrdil, že traja maďarskí piloti vrtuľníka, ktorí havaroval v okolí mesta Drniš, sa zúčastnili na dvojtýždňovom cvičení. Do vyšetrovania budú podľa jeho slov zapojení aj maďarskí experti. Ako dodal, dva maďarské vojenské vrtuľníky smerovali po cvičení na základňu.



Chorvátsky minister v reakcii na otázku novinárov uviedol, že pred cvičením boli aktualizované všetky letové mapy a piloti sa podľa nich orientovali, takže vedeli, kde môžu očakávať antény, veterné turbíny či prenosové vedenia.



Podľa informácií chorvátskeho spravodajského portálu Index.hr sa vrtuľník mohol zachytiť o lanovú dráhu, tzv. zipline. Banožić ale zdôraznil, že piloti pri letovej hladine pod 300 metrov musia navigovať so zvýšenou opatrnosťou. Musia rátať s neočakávanými prekážkami a robiť všetko pre to, aby sa im vyhli. Lanovka aj elektrické vedenie nad ňou však boli na mapách.



Maďarský vojenský vrtuľník Airbus H145 sa v Chorvátsku zrútil počas leteckej cvičnej misie. Záchranári našli trosky a dve mŕtve telá, po ďalšom členovi posádky pátrajú. Telegram.hr citoval veliteľa hasičov, podľa ktorého existuje podozrenie, že telo tretieho člena posádky je vo vrtuľníku, ktorý po páde zhorel. Na leteckej cvičnej misii v chorvátskom vzdušnom priestore boli dva maďarské vrtuľníky.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)