Chorvátski Židia, Srbi a Rómovia už nebojkotujú spomienku na Jasenovac

Jasenovac 22. apríla (TASR) - Chorvátski Židia, Srbi a Rómovia sa v stredu prvýkrát po piatich rokoch zúčastnili na oficiálnej pietnej spomienke na obete druhej svetovej vojny z radov väzňov koncentračného tábora Jasenovac. Doteraz tento akt bojkotovali na protest proti nárastu pronacistických nálad v krajine.



Svoju účasť teraz vysvetlili tým, že počas epidémie choroby COVID-19 sa rozhodli prejaviť solidaritu so zvyškom spoločnosti. Oznámili tiež, že chcú s príslušnými orgánmi začať diskusiu o neznášanlivosti pretrvávajúcej v Chorvátsku.



Skupiny obetí, ktoré v posledných rokoch organizovali vlastné smútočné zhromaždenia, boli obzvlášť pobúrené, keď bol v novembri roku 2016 pri pamätníku Jasenovac umiestnený pamätník s nápisom Ustaša. Pamätná tabuľa bola o rok premiestnená na iné miesto - vzdialené asi 10 kilometrov.



Po položení venca obetiam, ktoré sa konalo v stredu pri príležitosti 75. výročia zavretia tábora, sa zúčastnil aj predseda chorvátskej vlády Andrej Plenkovič. V prejave uviedol, že jeho vláda "pracuje na (zvyšujúcom) porozumení a tolerancii v spoločnosti" a dbá o zachovanie historickej pamäte.



Prítomný bol aj novozvolený centristicko-ľavicový prezident Zoran Milanovič. AFP poznamenala, že jeho konzervatívna predchodkyňa Kolinda Grabarová-Kitarovičová to nikdy neurobila.



Komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatovičová privítala spoločný ceremoniál ako "povzbudivý" krok vedúci k pravde, pričom poukázala na to, že vzdanie holdu obetiam prevážilo nad popieraním zločinov a ich relativizáciou.



Koncentračný tábor Jasenovac bol vyhladzovacím táborom postaveným počas druhej svetovej vojny režimom chorvátskych ustašovcov. Nachádzal sa asi 115 kilometrov juhovýchodne od Záhrebu na brehu rieky Sáva. Založený bol v auguste roku 1941, zlikvidovali ho v apríli roku 1945.



Jasenovac bol najväčším a najbrutálnejším koncentračným táborom v Chorvátsku. Mnoho väzňov bolo zabitých kladivami, nožmi a kameňmi. Celkový počet zavraždených osôb je naďalej predmetom sporu a bol spolitizovaný najmä od okamihu, keď vzťahy medzi Srbskom a Chorvátskom pokazili počas rozpadu Juhoslávie v 90. rokoch.



Odhady počtu obetí, z ktorých väčšinu tvorili Srbi, sa veľmi líšia. Podľa odhadov amerického múzea holokaustu tam bolo zabitých približne 100.000 ľudí.