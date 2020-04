Chorvátski Židia, Srbi a Rómovia prišli na obrad do tábora Jasenovac

Jasenovac 22. apríla (TASR) - Chorvátski Židia, Srbi a Rómovia sa v stredu, prvýkrát po piatich rokoch, pridali k oficiálnemu spomienkovému obradu za obete z vyhladzovacieho tábora Jasenovac, ktorý existoval v Chorvátsku počas druhej svetovej vojny. Predtým túto ceremóniu odmietali na protest proti obnoveniu nacistickej ideológie, uviedla tlačová agentúra AFP.



Koncentračný tábor Jasenovac, nazývaný aj chorvátsky Auschwitz, riadil režim ustašovcov spriaznený s nacistami. Ustašovci počas druhej svetovej vojny prenasledovali a zabili státisíce etnických Srbov, Židov, Rómov a protifašisticky orientovaných Chorvátov.



V stredu pri príležitosti 75. výročia zatvorenia vyhladzovacieho tábora sa zástupcovia etnických Srbov, Židov, Rómov a antifašistov pripojili k najvyšším štátnym predstaviteľom, aby si uctili mŕtvych pri pomníku v tvare pozoruhodného kvetu. Ten stojí na mieste niekdajšieho tábora.



Uvedené skupiny vysvetlili, že sa rozhodli zúčastniť na tohtoročnom obrade, aby počas koronavírusovej krízy prejavili solidaritu a zároveň začali s úradmi diskusiu o dlhotrvajúcej netolerantnosti.



"Veci sa nezmenili, ale vzhľadom na ťažkú situáciu spôsobenú vírusom... sme sa rozhodli k ceremónii pridať," povedal agentúre AFP Ognjen Kraus, šéf združenia zastrešujúceho židovské skupiny.



"Takisto podávame ruku (vláde), aby sa začala debata o tejto pálčivej téme... a odstránila sa škvrna na Chorvátsku, spôsobená historickým revizionizmom," dodal Kraus.



"Chceme činy, nie slová," zdôraznil.



Chorvátska konzervatívna vláda bola v posledných rokoch kritizovaná za to, že neodsúdila oslavy ustašovských hesiel a ideológie.



Obete z týchto skupín obyvateľov, ktoré si v posledných rokoch organizovali svoje vlastné spomienkové obrady, pobúrilo predovšetkým to, že neďaleko pomníka v Jasenovci bola v novembri 2016 umiestnená pamätná tabuľa s ustašovským heslom.



Tabuľu, nainštalovanú bývalými členmi polovojenských síl, o rok z blízkeho okolia tábora odstránili - ale znovu sa objavila na inom mieste, vzdialenom desať kilometrov.



Jasenovac bol najväčší a najbrutálnejší z chorvátskych koncentračných táborov, nachádzal sa asi 115 kilometrov od metropoly Záhreb.



Mnohých väzňov tam zabili kladivami, nožmi a kameňmi.



Celkový počet zavraždených ľudí je stále vecou sporov a výrazne sa spolitizoval odvtedy, čo sa vzťahy Srbska a Chorvátska počas krvavého rozpadu Juhoslávie v 90. rokoch 20. storočia prudko zhoršili.



Srbské odhady počtu mŕtvych, z ktorých väčšinu tvorili práve Srbi, sa pohybujú od desaťtisícov do 700.000.



Tábor odstránili v apríli 1945 a spomienková slávnosť sa tam koná každý rok v apríli.