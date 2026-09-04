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Chorvátsko a Slovinsko odsúdili glorifikáciu Mladiča
Podľa nich glorifikácia človeka odsúdeného za genocídu a ďalšie vojnové zločiny podkopáva zmierenie, destabilizuje západný Balkán a vzďaľuje Srbsko od Európskej únie.
Autor TASR
Záhreb 4. septembra (TASR) - Ministri zahraničných vecí Slovinska a Chorvátska v piatok kritizovali prijatie telesných pozostatkov bosnianskosrbského vojnového zločinca Ratka Mladiča v Belehrade. Podľa nich glorifikácia človeka odsúdeného za genocídu a ďalšie vojnové zločiny podkopáva zmierenie, destabilizuje západný Balkán a vzďaľuje Srbsko od Európskej únie. Informovala o tom chorvátska agentúra HINA, píše TASR.
Mladičove telesné pozostatky priviezlo vo štvrtok do Belehradu lietadlo srbskej vlády. Miestne médiá to opisovali ako návrat hrdinu a pozdĺž trasy, po ktorej prechádzalo auto s pozostatkami sprevádzané políciou, sa zhromaždili desiatky ľudí s transparentmi a svetlicami.
Slovinský minister zahraničných vecí Tone Kajzer vyhlásil, že zločiny spáchané počas vojen na území bývalej Juhoslávie v 90. rokoch sú všeobecne známe. Oslavovanie ich páchateľov podľa neho neprispieva k pokroku Srbska na ceste do EÚ, k regionálnej stabilite ani k zlepšeniu vzťahov medzi krajinami regiónu.
Jeho chorvátsky rezortný partner Gordan Grlič Radman uviedol, že glorifikácia Mladiča, odsúdeného za genocídu v Srebrenici a ďalšie zločiny v Bosne a Hercegovine, podkopáva zmierenie a úsilie o stabilitu a bezpečnosť na západnom Balkáne. Takéto postoje podľa neho nie sú v súlade s európskymi hodnotami a iba prehlbujú rozdelenie a napätie. Zároveň vyjadril poľutovanie nad tým, že Mladič nebol odsúdený aj za zločiny spáchané v Chorvátsku vrátane Vukovaru, Škabrnje a Kninu.
V reakcii na „glorifikáciu“ Mladiča eurokomisárka pre rozširovanie EÚ Marta Kosová v piatok oznámila, že ruší svoju plánovanú návštevu Srbska.
Ministri Chorvátska a Slovinska na svojom rokovaní hovorili aj o rozširovaní Európskej únie o krajiny západného Balkánu, pričom za najpokročilejšieho kandidáta označili Čiernu Horu.
Záhreb však trvá na tom, aby Podgorica pred vstupom do Únie vyriešila otvorené bilaterálne otázky vrátane odškodnenia bývalých väzňov vojnových táborov, objasnenia osudu nezvestných z vojny za nezávislosť Chorvátska, stíhania vojnových zločinov či premenovania bazéna v Kotore, ktorý nesie meno vojnového zločinca Zorana Džimiho Gopčeviča.
Kajzer na otázku, či sa Slovinsko k týmto chorvátskym požiadavkám pripojí, neodpovedal priamo. Zdôraznil však, že Ľubľana podporuje rozširovanie EÚ a považuje vstup krajín západného Balkánu za geopoliticky dôležitý. Dodal, že Čierna Hora musí splniť všetky podmienky členstva a Slovinsko bude tento proces aktívne podporovať.
Mladičove telesné pozostatky priviezlo vo štvrtok do Belehradu lietadlo srbskej vlády. Miestne médiá to opisovali ako návrat hrdinu a pozdĺž trasy, po ktorej prechádzalo auto s pozostatkami sprevádzané políciou, sa zhromaždili desiatky ľudí s transparentmi a svetlicami.
Slovinský minister zahraničných vecí Tone Kajzer vyhlásil, že zločiny spáchané počas vojen na území bývalej Juhoslávie v 90. rokoch sú všeobecne známe. Oslavovanie ich páchateľov podľa neho neprispieva k pokroku Srbska na ceste do EÚ, k regionálnej stabilite ani k zlepšeniu vzťahov medzi krajinami regiónu.
Jeho chorvátsky rezortný partner Gordan Grlič Radman uviedol, že glorifikácia Mladiča, odsúdeného za genocídu v Srebrenici a ďalšie zločiny v Bosne a Hercegovine, podkopáva zmierenie a úsilie o stabilitu a bezpečnosť na západnom Balkáne. Takéto postoje podľa neho nie sú v súlade s európskymi hodnotami a iba prehlbujú rozdelenie a napätie. Zároveň vyjadril poľutovanie nad tým, že Mladič nebol odsúdený aj za zločiny spáchané v Chorvátsku vrátane Vukovaru, Škabrnje a Kninu.
V reakcii na „glorifikáciu“ Mladiča eurokomisárka pre rozširovanie EÚ Marta Kosová v piatok oznámila, že ruší svoju plánovanú návštevu Srbska.
Ministri Chorvátska a Slovinska na svojom rokovaní hovorili aj o rozširovaní Európskej únie o krajiny západného Balkánu, pričom za najpokročilejšieho kandidáta označili Čiernu Horu.
Záhreb však trvá na tom, aby Podgorica pred vstupom do Únie vyriešila otvorené bilaterálne otázky vrátane odškodnenia bývalých väzňov vojnových táborov, objasnenia osudu nezvestných z vojny za nezávislosť Chorvátska, stíhania vojnových zločinov či premenovania bazéna v Kotore, ktorý nesie meno vojnového zločinca Zorana Džimiho Gopčeviča.
Kajzer na otázku, či sa Slovinsko k týmto chorvátskym požiadavkám pripojí, neodpovedal priamo. Zdôraznil však, že Ľubľana podporuje rozširovanie EÚ a považuje vstup krajín západného Balkánu za geopoliticky dôležitý. Dodal, že Čierna Hora musí splniť všetky podmienky členstva a Slovinsko bude tento proces aktívne podporovať.