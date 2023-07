Chorvátsko bojuje proti invazívnym komárom vypúšťaním neplodných

Záhreb 20. júla (TASR) - Úrady v chorvátskom hlavnom meste Záhreb sa snažia bojovať proti invazívnym ázijským komárom nezvyčajným spôsobom. Rozhodli sa totiž počas leta vypustiť dovedna 100.000 komárích samcov bez reprodukčnej schopnosti, vďaka ktorým by sa mala populácia nebezpečného druhu tohto hmyzu znížiť. Vo štvrtok to uviedla agentúra AFP, informuje TASR.



Tento pilotný projekt záhrebskej mestskej samosprávy je zameraný na zníženie počtu invazívneho ázijského komára tigrovaného, ktorý je prenášačom chorôb ako horúčka dengue či vírusov zika a chikungunya. Práve komárom tigrovaným sa v ostatných rokoch v Chorvátsku mimoriadne darí. S najväčšou pravdepodobnosťou ide o dôsledok klimatickej zmeny, keďže vyššie teploty poskytujú tomuto invazívnemu hmyzu lepšie podmienky na rozmnožovanie.



Samce komárov, ktoré od júna a počas nasledovných troch mesiacov voľne vypúšťajú v Záhrebe, stratili reprodukčnú schopnosť po sterilizácii gama lúčmi v laboratóriu v Taliansku.



Po vypustení sa tieto neplodné jedince spária so samicami a znížia tak populáciu nebezpečných komárov v danej oblasti. Táto metóda sa na svete používa už niekoľko rokov proti rôznemu škodlivému hmyzu. Jej účinnosť na komároch v mestskom prostredí sa však stále len testuje, vysvetľuje AFP.



Chorvátsko využilo takéto neplodné jedince na boj proti invazívnym komárom prvýkrát už vlani, a to na polostrove Istria na severe krajiny.