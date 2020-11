Bývalého premiéra Sanadera odsúdili za riadenie korupčnej siete

Záhreb 13. novembra (TASR) - Bývalého chorvátskeho premiéra Iva Sanadera odsúdili v piatok v rámci dlhodobého korupčného procesu na osem rokov väzenia za odčerpanie miliónov eur z verejných zdrojov. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Sanader, ktorý stál na čele Chorvátska v rokoch 2003-2009, zorganizoval sprisahanie s ďalšími činiteľmi so zámerom "získať značné peňažné prostriedky" pre vlastné potreby a financovanie svojej politickej strany Chorvátske demokratické spoločenstvo (HZD).



V predmetom prípade bola obvinená aj samotná strana, rozhodol súd v hlavnom meste Záhreb.



Sanader riadil spreneveru zahŕňajúcu ilegálne dary a fiktívne dohody so štátnymi spoločnosťami, uvádza sa v rozhodnutí súdu.



Sanader, ktorý si momentálne odpykáva trest za iný korupčný škandál, bude po záverečnom vypočutí musieť zaplatiť 15,8 milióna kún (dva milióny eur).



Konzervatívna strana HZD, ktorá je v Chorvátsku stále pri moci, je zodpovedná za tento "zločin" a musí do štátneho rozpočtu zaplatiť približne dva milióny eur, povedala sudkyňa Irena Kvaterniková.



Z troch ďalších predstaviteľov HZD boli dvaja usvedčení a uväznení, zatiaľ čo jednu osobu súd oslobodil.



Strana vo vyhlásení uviedla, že odmieta akúkoľvek "kolektívnu zodpovednosť" a proti rozhodnutiu súdu sa odvolá.



Sanadera po prvý raz odsúdili na deväť rokov za mrežami v roku 2014. Išlo o prvý proces svojho druhu vedený proti chorvátskej politickej strane. Najvyšší súd však rozhodnutie zrušil z dôvodu porušenia zásad trestného konania.



Počas opakovania procesu všetci obžalovaní vyhlásili, že sú nevinní. Sanader si od vlaňajška odpykáva aj šesťročný trest v rámci samostatného usvedčenia z korupcie a čelí celému radu ďalších obvinení, píše AFP.



Sanader (67) sa na piatkovom vypočúvaní nezúčastnil, pretože sa zotavuje z operácie.