Chorvátsko chce počas predsedníctva dosiahnuť pokrok v rozširovaní EÚ

Brusel 9. januára (TASR) - Najnovšia členská krajina EÚ je pripravená zhostiť sa svojho prvého predsedníctva v Rade EÚ so cťou a na úrovni. Vo štvrtok to pred zástupcami európskych médií v Záhrebe uviedol minister zahraničných vecí Chorvátska Gordan Grlič Radman.



Šéf chorvátskej diplomacie zdôraznil, že predstavitelia jeho krajiny sa dobre pripravili na náročnú úlohu polročného šéfovania hlavného toku diskusií o európskych otázkach, a to aj v oblasti zahraničnej politiky.



Pripomenul, že chorvátske predsedníctvo sa koná v období brexitu a následne začatia rozhovorov so Spojeným kráľovstvom o podobe budúcich vzájomných vzťahov. Chorvátsko sa svojej časti úlohy zhostí prvých päť mesiacov, na konečnú podobu novej dohody EÚ s Britániou - ak k nej dôjde - bude dohliadať nasledujúce nemecké predsedníctvo.



"Vyvinieme maximálne úsilie urobiť čo najviac," odkázal Grlič Radman a priznal, že tieto rokovania sa sústredia predovšetkým na obchodnú agendu.



Badateľný pokrok chce podľa jeho slov Chorvátsko dosiahnuť aj v rámci politiky rozširovania, už aj preto, že Chorváti sú priamymi alebo blízkymi susedmi krajín západného Balkánu, ktoré sa uchádzajú o členstvo v EÚ. Zdôraznil, že Záhreb o tomto regióne hovorí ako o "malom ostrove" na mape EÚ, ktorý treba integrovať, a nie ako o "čiernej diere", k čomu majú sklon skôr médiá.



Chorvátsky diplomat chce počas predsedníctva navštíviť všetky krajiny západného Balkánu, pričom dodal, že dôraz Záhrebu bude najmä na začatie "odložených" prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom. To má umožniť aj zreformovaná metodika prístupového procesu, ktorú podľa neho prijme aj Francúzsko, ktoré koncom minulého roka šance Skopje a Tirany zablokovalo.



Grlič Radman predstavil súčasnú situáciu všetkých západobalkánskych krajín a vyjadril nádej, že ich priamy sused, Bosna a Hercegovina, dokáže prekonať stav "dysfunkčnej krajiny". "Podporujeme reformné a európske úsilie a stabilizáciu vnútorných pomerov tejto krajiny," odkázal diplomat.



V širšej geopolitickej oblasti upozornil na hybridné hrozby, ktoré sa nezastavia na žiadnej hranici, a na aktivity Ruska a Číny, ktoré EÚ kritizuje, a vyslovil sa za potrebu dialógu a stabilizácie vzťahov s týmito krajinami. Rovnako dodal, že Chorvátsko podporuje mierové úsilie, ktoré EÚ vyvíja celosvetovo v duchu multilateralizmu a šírenia demokratických a ľudských hodnôt, a v tejto súvislosti pripomenul, že jeho krajina nezabudla na vojnovú skúsenosť z 90. rokov 20. storočia.



"Jednou z priorít nášho predsedníctva je Európa, ktorá chráni. Ochranou našich hraníc ochraňujeme celú EÚ. Spoločne sme silnejší a silnejšia Európa je aj silnejšie Chorvátsko," skonštatoval chorvátsky diplomat.



