Do Splitu pricestovalo 200 turistov z Bratislavy a Viedne

Na archívnej snímke vozeň s naloženými motorkami pred prvou jazdou autovlaku do Chorvátska v Bratislave v piatok 18. júna 2021. Foto: TASR - Dano Veselský

Split 19. júna (TASR) - Približne 200 turistov zo Slovenska a Rakúska pricestovalo v sobotu do chorvátskeho mesta Split vlakom s trasou Bratislava-Viedeň-Split a privítal ich štátny tajomník ministerstva pre cestovný ruch Tonči Glavina. Povedal, že očakávania sú túto turistickú sezónu veľmi optimistické. Informovala o tom chorvátska tlačová agentúra HINA.Vlak bude premávať dvakrát do týždňa až do 11. septembra a na Slovensku a v Rakúsku sa predalo vyše 4000 cestovných lístkov.Glavina k tejto letnej sezóne uviedol, že je potrebné pokračovať v očkovaní proti ochoreniu COVID-19 nielen v radoch pracovníkov cestovného ruchu, ale aj vo zvyšku chorvátskeho obyvateľstva." dodal štátny tajomník.Pripomenul tiež, politika Európskej únie do roku 2050 sa bude zameriavať na osobnú železničnú dopravu. "," informoval Glavina.Riadiaci pracovník Chorvátskych železníc Željko Ukič oznámil, že ich spoločnosť využije financie EÚ a pôžičky na zaobstaranie 40 nových vlakov nasledujúce tri roky. Oznámil aj spustenie vlakového spojenia Budapešť-Split od 3. júla.