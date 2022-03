Chorvátsko: Dron sme nedokázali zachytiť, nemal transpondér

Záhreb 12. marca (TASR) - Chorvátsky štátny poskytovateľ leteckých navigačných služieb, Croatia Control, v piatok oznámil, že dron, ktorý minulú noc vnikol do chorvátskeho vzdušného priestoru a havaroval pri Záhrebe, nemal transpondér. Chorvátske sekundárne radary ho preto nedokázali zachytiť. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry HINA.



Všetky lietadlá, ktoré vstupujú do chorvátskeho vzdušného priestoru, musia byť vybavené transpondérom, čo Chorvátsku pomáha tento priestor lepšie monitorovať. Croatia Control tiež dodal, že lietadlá bez transpondéru nie sú pre riadenie letovej prevádzky viditeľné.



Následná kontrola údajov z primárneho radaru umiestneného v Plese odhalila, že radar zapípal a zachytil letovú dráhu dronu zodpovedajúcu času a miestu, kde sa zrútil.



Bezpilotné lietadlo ruskej výroby sa v noci zo štvrtka na piatok zrútilo na predmestí Záhrebu, do chorvátskeho vzdušného priestoru vstúpilo z Maďarska. Zatiaľ nie je známe, či dron patril ruskej alebo ukrajinskej armáde. Chorvátsky prezident Zoran Milanovič to označil za vážny incident, ktorý však nebol namierený proti Chorvátsku.



V tejto súvislosti začali vyšetrovanie chorvátske i maďarské orgány. Pád dronu si nevyžiadal nijaké obete či zranených.