Chorvátsko hlási nový denný rekord 542 nakazených

Záhreb 8. októbra (TASR) - Chorvátsko hlásilo za posledných 24 hodín nový rekord 542 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom. Je to najvyšší počet za deň od samotného vypuknutia infekcie. Na ochorenie COVID-19 zomrel tiež ďalší človek. Informácie priniesla vo štvrtok tlačová agentúra AP.



Chorvátsko zaznamenalo nárast v nových prípadoch infekcie po skončení letnej turistickej sezóny, počas ktorej prišli do krajiny na pobreží Jadranského mora státisíce turistov.



Balkánska krajina so 4,2 milióna obyvateľov má zatiaľ potvrdených celkovo 18.989 prípadov nákazy vrátane 310 úmrtí.



Chorvátska verejnoprávna televízia HRT uviedla, že úrady pripravujú v hlavnom meste Záhreb "zotavovaciu zónu" pre ľudí s ochorením COVID-19, ktorí sa nemajú kde uchýliť do samoizolácie.