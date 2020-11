Chorvátsko hlási rekordný počet 3603 prípadov nákazy za deň

Záhreb 25. novembra (TASR) - Chorvátsko zaznamenalo rekordný denný počet prípadov nákazy koronavírusom - za posledných 24 hodín ich pribudlo 3603. Zomrelo aj ďalších 56 pacientov. V stredu to oznámil štátny krízový pandemický štáb. Chorvátsko zároveň uvažuje o zavedení ďalších opatrení na zastavenie nákazy.



Od 25. februára, keď v balkánskej krajine do štyrmi miliónmi obyvateľov zaznamenali prvý prípad infekcie, malo pozitívne testy na koronavírusom celkovo 111.617 ľudí a zomrelo 1501 pacientov.



Chorvátske médiá píšu, že počas najnovšieho výskytu nákazy už niektorým nemocniciam dochádzajú voľné lôžka a infikovaných pacientov musia umiestňovať do stanov.



Úrady údajne zvažujú zavedenie nových celoštátnych obmedzujúcich opatrení, ktorých súčasťou môže byť aj zatvorenie kaviarní a reštaurácií.