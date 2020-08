Chorvátsko má ďalší rekord v prípadoch nákazy, úrady apelujú na mládež

Na archívnej snímke prvý vlak vezúci približne 550 turistov z Česka a zo Slovenska dorazil v stredu do Chorvátska, ktoré sa po zmiernení prísnych opatrení proti novému druhu koronavírusu snaží prilákať návštevníkov.Vlak prišiel v stredu ráno do severochorvátskeho prístavného mesta Rijeka a odtiaľ turistov autobusmi rozviezli do ich destinácií popri pobreží Jadranského mora. Na snímke turisti vystupujú z vlaku na železničnej stanici v chorvátskom meste Rijeka v stredu 1. júla 2020. Foto: TASR/AP

Záhreb 21. augusta (TASR) - Chorvátsko zaznamenalo rekordne vysoký počet 265 denných prípadov nákazy koronavírusom, čo sa vzhľadom na turistickú sezónu očakávalo. V piatok to oznámil celonárodný štáb pre pandémiu. Zároveň vyzval mladých ľudí, ktorí sa nachádzali vo vysoko rizikových situáciách, aby sa vyhýbali kontaktom s ostatnými ľuďmi. Informácie priniesla tlačová agentúra HINA.Šéf chorvátskeho úradu verejného zdravotníctva Krunoslav Capak pripomenul, že pre nočné kluby platia určité opatrenia a že situácia sa tam vyvíja dobrým smerom, ale niektorí "".Capak povedal, že nie je dobré, keď sa mládež premiestňuje z klubov do barov a reštaurácií, ktoré majú dovolené fungovať dlhšie. Sú tiež prípady, keď sa svadobné hostiny premiestňujú z Dalmácie do Hercegoviny.Celonárodný štáb pre pandémiu sa preto zíde s miestnymi štábmi v pondelok 24. augusta, aby spoločne prijali opatrenia, ktoré budú platiť lokálne a obmedzia prevádzkové hodiny niektorých zariadení a znížia počet účastníkov na stretnutiach.Capak uviedol, že celonárodný štáb našiel dobrú rovnováhu medzi otváraním sezóny a ochranou zdravia ľudí. Je presvedčený, že opatrenia sú dobré a väčšina turistov sa cíti bezpečne. Capak zároveň dúfa, že sezóna bude ešte niekoľko dní alebo týždňov pokračovať.Takisto vyjadril nádej, že v Chorvátsku nevznikne riziko takej krízy, aká je v Srbsku. Podľa neho sa situácia zlepší do piatich až desiatich dní.