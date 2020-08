Chorvátsko hlásilo denný rekord v počte prípadov nákazy koronavírusom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Záhreb 20. augusta (TASR) - Chorvátsko vo štvrtok hlásilo nový denný rekord v počte prípadov nákazy koronavírusom, a to 255. Zároveň sa aj Nemecko pridalo k radu partnerov v EÚ, keď odporučilo svojim občanom, aby necestovali na chorvátske pobrežie Jadranského mora. Informácie priniesla tlačová agentúra DPA.Chorvátske úrady uviedli, že za posledných 24 hodín pribudlo 255 nových nakazených koronavírusom, pričom tento denný počet neustále narastal celý uplynulý týždeň. V balkánskej krajine so 4,19 milióna obyvateľov stúpol počet potvrdených aktívnych prípadov infekcie na 1689.Krátko pred týmto oznamom nemecké úrady varovali turistov pred cestovaním na dovolenku do dvoch najviac postihnutých oblastí Chorvátska, ktoré sa nachádzajú na pobreží. Ide o Šibenicko-kninskú župu a Splitsko-dalmatínsku župu, ktoré sú obe hlavnými turistickými destináciami." vysvetlilo ministerstvo zahraničných vecí v Berlíne.Dokonca aj pred najnovším rekordom stúpla miera nákazy za týždeň nad 50 na 100.000 obyvateľov, čo je Nemeckom stanovená hranica pre to, aby mohla byť nejaká oblasť vyhlásená za bezpečnú.V rámci nového opatrenia platí, že každý, kto sa vracia do Nemecka z postihnutých oblastí, musí ísť do samoizolácie.Taliansko a Rakúsko už minulý týždeň zaradili Chorvátsko medzi červené, teda rizikové krajiny, pričom ďalší sused Slovinsko to podľa očakávania urobí v piatok.Samotné Slovinsko vo štvrtok hlásilo nový rekord v počte prípadov nákazy koronavírusom a uviedlo, že väčšina infekcií bola dovezená práve z Chorvátska.Turizmus je najdôležitejším priemyslom Chorvátska, ktoré sa pre zahraničných návštevníkov otvorilo 1. júla. Predstavitelia pripisujú vinu za súčasnú vlnu koronavírusu mladším turistom a klubom na pobreží.