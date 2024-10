Chorvátsko kúpi od Nemecka tanky Leopard a svoje staršie dodá Ukrajine

Záhreb 28. októbra (TASR) - Chorvátsko kúpi od Nemecka do 50 tankov Leopard v rámci transakcie, ktorá zároveň zahŕňa zaslanie starších tankov a vojenského vybavenia na Ukrajinu. Oznámilo to v pondelok chorvátske ministerstvo obrany, informuje agentúra AFP.



Predbežnú dohodu o kúpe, tzv. list o zámere, podpísal v pondelok chorvátsky minister obrany Ivan Anušič so svojím nemeckým kolegom Borisom Pistoriusom v Berlíne. Záhreb má v súlade s ňou dodať Ukrajine 30 tankov, 30 bojových vozidiel, muníciu a vojenské vybavenie z obdobia studenej vojny. "Prvé z nich budú Ukrajine odovzdané ešte tento rok," povedal Pistorius podľa agentúry DPA.



Hodnota týchto starších zbraní východoeurópskej výroby sa podľa vyjadrenia chorvátskeho rezortu obrany odpočíta od celkovej ceny nových tankov Leopard 2A8, ktoré Záhreb kúpi od Nemecka.



"Pridanou hodnotou tohto modelu kúpy je pomoc Ukrajine v boji proti ruskej agresii," uviedlo ministerstvo. Ďalšie detaily nákupu budú zverejnené až po podpísaní konečnej dohody. Anušič však informoval, že transakcia prebehne rýchlo. "Je to jeden z najdôležitejších projektov modernizácie chorvátskej armády," povedal.



Podľa vyhlásenia rezortu obrany sa Záhreb v rámci zmienenej modernizácie chystá nakúpiť aj raketové systémy Himars M142 americkej výroby či bezpilotné lietadlá.



Chorvátsko dostalo v apríli prvých šesť z celkových 12 francúzskych stíhačiek Dassault Rafale, ktoré zakúpilo od Francúzska. AFP pripomína, že Záhreb dodal Ukrajine od začiatku ruskej invázie z februára 2022 vojenskú pomoc v hodnote vyše 200 miliónov eur.