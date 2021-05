Chorvátsko: Ľuďom, ktorí prekonali COVID-19, stačí jedna dávka vakcíny

Záhreb 1. mája (TASR) - Chorvátsky krízový štáb pre boj proti koronavírusu v piatok oznámil, že ľudom, ktorí prekonali COVID-19, stačí zaočkovať sa jednou dávkou dvojdávkovej vakcíny, informovala chorvátska tlačová agentúra HINA.



Šéf chorvátskeho úradu verejného zdravotníctva Krunoslav Capak uviedol túto informáciu na tlačovej konferencii, odvolajúc sa na výskumy a údaje o hladine protilátok u tých, ktorí sa zotavili z tejto infekčnej choroby.



Capak tiež prezentoval najnovšie údaje o výskyte koronavírusu v krajine. Chorvátsko zaznamenalo za posledných 24 hodín 2007 nových prípadov nákazy koronavírusom a 41 úmrtí. Počet aktívnych prípadov ochorenia je 14.507 a v nemocniciach sa nachádza 2237 pacientov s covidom, z nich 253 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu.



Chorvátske úrady rozhodli, že osobám z členských štátov EÚ a schengenského priestoru stačia na vstup do krajiny výsledky rýchlotestov a nemusia sa podrobiť ďalším testom v Chorvátsku.



Osoby, ktoré prekonali COVID-19 a ktoré boli zaočkované najmenej jednou dávkou vakcíny, budú pri vstupe do krajiny oslobodené od povinnosti preukázať sa negatívnym testom na koronavírus a nebudú musieť ísť do karantény.