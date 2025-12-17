Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 17. december 2025
< sekcia Zahraničie

Chorvátsko nakúpi Tatry v rámci spoločného obstarávania s ČR a SR

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Autor TASR
Záhreb 17. decembra (TASR) - Chorvátsko podpísalo kontrakt na nákup až do 420 nákladných terénnych vojenských áut značky Tatra v hodnote 212 miliónov eur v rámci spoločného obstarávania s Českom a Slovenskom. Oznámilo to v stredu chorvátske ministerstvo obrany, píše TASR podľa správy agentúry HINA.

Prvá objednávka v hodnote takmer 50 miliónov eur bola už zadaná a spolu 98 vozidiel má byť doručených budúci rok. Ide o 78 terénnych nákladných automobilov Tatra 815-7 s pohonom 6x6 a 20 s pohonom 8x8. Nákup je financovaný z európskej pôžičky v rámci obranného fondu EÚ SAFE (Security Action for Europe).

Podľa chorvátskeho ministerstva obrany nákup prostredníctvom spoločného obstarávania zabezpečuje rýchlejšie vyzbrojovanie armády, nižšie náklady, hlbšiu vojenskú spoluprácu so spojencami, lepšiu interoperabilitu s partnerskými silami a jednoduchšiu logistiku pri používaní rovnakej značky.

Dohodu s českou spoločnosťou Tatra Defence Systems podľa agentúry HINA podpísali v Prahe 17. decembra zástupcovia z chorvátskeho, českého a slovenského ministerstva obrany.
