Chorvátsko nakúpi Tatry v rámci spoločného obstarávania s ČR a SR
Dohodu s českou spoločnosťou Tatra Defence Systems podľa agentúry HINA podpísali v Prahe 17. decembra zástupcovia z chorvátskeho, českého a slovenského ministerstva obrany.
Autor TASR
Záhreb 17. decembra (TASR) - Chorvátsko podpísalo kontrakt na nákup až do 420 nákladných terénnych vojenských áut značky Tatra v hodnote 212 miliónov eur v rámci spoločného obstarávania s Českom a Slovenskom. Oznámilo to v stredu chorvátske ministerstvo obrany, píše TASR podľa správy agentúry HINA.
Prvá objednávka v hodnote takmer 50 miliónov eur bola už zadaná a spolu 98 vozidiel má byť doručených budúci rok. Ide o 78 terénnych nákladných automobilov Tatra 815-7 s pohonom 6x6 a 20 s pohonom 8x8. Nákup je financovaný z európskej pôžičky v rámci obranného fondu EÚ SAFE (Security Action for Europe).
Podľa chorvátskeho ministerstva obrany nákup prostredníctvom spoločného obstarávania zabezpečuje rýchlejšie vyzbrojovanie armády, nižšie náklady, hlbšiu vojenskú spoluprácu so spojencami, lepšiu interoperabilitu s partnerskými silami a jednoduchšiu logistiku pri používaní rovnakej značky.
