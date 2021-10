Chorvátsko: Násilie voči migrantom bolo izolovanou záležitosťou

Záhreb 9. októbra (TASR) - Chorvátsky prezident Zoran Milanovič v sobotu vyjadril presvedčenie, že prípad chorvátskych policajtov, ktorí sa podieľali na násilnostiach voči migrantom na hraniciach s Bosnou a Hercegovinou, bol izolovanou záležitosťou. Informuje o tom agentúra HINA.



Milanovič zároveň zdôraznil, že polícia takto konať nesmie a je dobrým krokom, že v súvislosti s incidentom boli podniknuté opatrenia.



Chorvátsko v piatok pripustilo, že príslušníci tamojšej polície násilne vytláčali migrantov cez hranice späť do Bosny. Médiá totiž nedávno zverejnili video, na ktorom uniformovaní maskovaní muži bijú obuškami utečencov pokúšajúcich sa dostať do Chorvátska, členskej krajiny EÚ, z územia Bosny.



Šéf chorvátskej polície Nikola Milina uviedol, že traja príslušníci špeciálnych jednotiek boli v tejto súvislosti prepustení zo služby a čelia ďalším disciplinárnym trestom.



"Verím, že je to izolovaný prípad, pretože v opačnom prípade by sa o tom už vedelo. Polícia takto konať nesmie a je to očividné prekročenie právomocí," povedal chorvátsky prezident.



"Musíme však hovoriť aj o policajtoch, ktorí denne vykonávajú veľmi tvrdú prácu po celý rok za skromnú mzdu a chránia chorvátske hranice. Je to náročná práca v záujme širšej komunity. Nechcel by som, aby bola polícia kvôli tomuto stigmatizovaná," podotkol Milanovič.



"Niekto chrániť hranice musí, hranice sa rovnajú štátu. Ľudia prichádzajúci na hranice bez oprávnenia a chcú ich prekročiť, ale dopúšťajú trestného činu. To sú fakty," upozornil chorvátsky prezident, ktorý zároveň vyzval na vyriešenie nedávneho prípadu bitia nelegálnych migrantov zo strany polície.



"Ak bude stanovená zodpovednosť, mali by nasledovať dôsledky a trest, problém však zostáva. Ľudia, možno dokonca celé rodiny, sa denne zhromažďujú na chorvátskych hraniciach a chcú ich prekročiť a ísť niekam inam, to je však nelegálne," podotkol Milanovič.



Chorvátsky minister vnútra Davor Božinovič označil spomínaný incident za neprijateľný a avizoval, že vinníci budú potrestaní.