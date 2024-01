Chorvátski novinári demonštrovali proti návrhu zákona

Záhreb 31. januára (TASR) - Chorvátski novinári v stredu demonštrovali proti návrhu zákona, ktorá im zakáže informovať o podrobnostiach pri vyšetrovaní trestných činov vrátane korupcie. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Chorvátsky parlament od začiatku januára rokuje o návrhu zákona, podľa ktorého hrozí väzenie až na tri roky za poskytnutie informácií o vyšetrovaní či získavaní dôkazov. "Je to čin štátnej agresie voči verejnému záujmu," povedal účastníkom stredajšieho protestu Hrvoje Zovko, šéf Asociácie chorvátskych novinárov (HND).



Na jednom z transparentov na demonštrácii v Záhrebe bol nápis "Žiadne zdroje, žiadne politické problémy". Niekoľko desiatok novinárov protestovalo aj v druhom najväčšom chorvátskom meste Split.



Návrh zákona známeho ako "lex AP" už niekoľko týždňov kritizujú médiá ako pokus o umlčanie ich zdrojov. Do médií totiž v minulosti takýmto spôsobom unikla komunikácia v aplikácii WhatsApp medzi ministerkou pre eurofondy Gabrielou Zalac a bývalou štátnou tajomníčkou vo vláde premiéra Andreja Plenkoviča o nafúknutých nákladoch na softvér.



Vláda tvrdí, že zákon sa nezmieňuje o novinároch, ale v praxi to znamená umlčanie novinárskych zdrojov a postihovanie tzv. bielych vrán, ktoré informujú o korupcii a nekalých postupoch vo vnútri verejných inštitúcií.



Chorvátsky premiér Plenkovič uviedol, že zákon rieši problém úniku informácií v neverejnej fáze trestného konania. Vláda v predvečer protestu oznámila zmenu v návrhu zákona, podľa ktorej jednotlivec zverejňujúci informácie "predovšetkým vo verejnom záujme" nebude stíhaný. Zovko to označil za lacný politický trik.



V Chorvátsku sa tento rok konajú prezidentské aj parlamentné voľby, čo zvyšuje tlak proti novinárom.