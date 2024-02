Nový chorvátsky generálny prokurátor mal mať kontakty s korupčníkmi

Záhreb 7. februára (TASR) — Poslanci chorvátskeho parlamentu schválili v stredu nomináciu skúseného sudcu Ivana Turudiča do funkcie nového generálneho prokurátora. Proti jeho nominácii bola opozícia, ktorá kritizovala jeho prepojenia na osoby podozrivé z korupcie. Informovala o tom agentúra AFP.



Turudiča navrhla konzervatívna vláda ako nástupcu Zlaty Hrvoj Šipekovej, ktorej mandát skončí v máji. V parlamente ho podporilo 78 poslancov, 60 bolo proti a dvaja sa zdržali.



Nominácia 62-ročného Turudiča vyvolala polemiku po tom, čo denník Jutarnji list cez víkend zverejnil časť zo stoviek správ z aplikácie WhatsApp, ktoré si mal vymeniť s bývalou političkou vládnucej konzervatívnej Chorvátskej demokratickej únie (HDZ) a exstarostkou mesta Knin Josipou Rimacovou, neskôr obvinenou z korupcie.



Správy pochádzajú z mobilného telefónu Rimacovej, ktorý zadržali vyšetrovatelia organizovaného zločinu a korupcie. Turudič ani Rimacová ich pravosť nepopreli. Správy svedčia o ich blízkom vzťahu a naznačujú, že diskutovali aj o niektorých súdnych prípadoch.



Turudič opakovane odmietol obvinenia z kontaktov s osobami podozrivými z korupcie. Medzi nimi bol aj Zdravko Mamič, bývalý manažér majstrovského futbalového klubu Dinamo Záhreb, ktorého v roku 2018 odsúdili na šesť a pol roka väzenia za spreneveru. Aby sa vyhol väzeniu, utiekol do susednej Bosny a Hercegoviny.



Šéf opozičnej Sociálnodemokratickej strany Chorvátska (SDP) Pedja Grbin v stredu v parlamente povedal, že nový generálny prokurátor je "všetko, len nie nezávislý".



Mimovládna organizácia GONG, ktorá sa zaoberá problematikou korupcie, právneho štátu a volieb, označila jeho nomináciu za "alarmujúci signál o stave justície" v Chorvátsku.



Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič sa Turudiča zastal a povedal, že zverejnené správy neobsahujú "nič relevantné". Ich zverejnenie označil za "hanbu", keďže Turudić bol známy ako kandidát na generálneho prokurátora od konca decembra, no správy sa dostali na verejnosť niekoľko dní pred hlasovaním v parlamente.