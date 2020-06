Nový chorvátsky parlament začne hneď pracovať, prázdniny nebudú

Záhreb 10. júna (TASR) – Predseda chorvátskeho parlamentu Goran Jandrokovič dnes oznámil, že poslanci po voľbách naplánovaných na 5. júla nepôjdu na prázdniny, ale nový parlament okamžite obnoví prácu, len čo sa vytvorí parlamentná väčšina. Informovala o tom chorvátska tlačová agentúra HINA.



Poslanci musia totiž riešiť obnovu hlavného mesta Záhreb po marcovom zemetrasení a ekonomické následky pandémie nového koronavírusu.



"Situácia je taká, že od členov parlamentu sa vyžaduje, aby začali seriózne, zodpovedne a urýchlene pracovať. Preto parlament nepochybne obnoví prácu hneď, ako bude vytvorená väčšina," uviedol Jandrokovič v obci Dubrava, asi 50 kilometrov od metropoly Záhreb, kde sa zúčastnil na oslavách pri príležitosti Dňa obce. Jandrokovič dôrazne vylúčil možnosť, že poslanci po zvolení vo voľbách pôjdu na prázdniny.



"Je úplne normálne, že keď už bude zvolený nový parlament, začne okamžite pracovať, aby sme mohli schváliť nový zákon o obnove Záhrebu a pripraviť všetky potrebné opatrenia pre to, čo nás čaká na jeseň. Musíme predsa urobiť množstvo rozhodnutí týkajúcich sa ekonomických opatrení a neviem, kto by si mohol myslieť, že po zvolení poslancov by parlament mohol ísť prázdninovať," povedal predseda parlamentu.



Jandrokovič týmito slovami reagoval na otázku novinára, ako vníma posolstvo úradu prezidenta Zorana Milanoviča, že poslanci by si po vzniku nového parlamentu nemali urobiť voľno.



Pandémia bude mať mimoriadne negatívny dosah na cestovný ruch tvoriaci v Chorvátsku takmer 20 percent objemu výroby.



Chorvátsko, a predovšetkým metropolu Záhreb, zasiahlo počas pandémie 22. marca zemetrasenie s magnitúdou 5,3. Spôsobilo značné materiálne škody vo výške približne 42 miliárd kún (cca 5,5 miliardy eur), oznámila o mesiac neskôr chorvátska vláda. Krajina sa bude snažiť potrebné financie na obnovu škôd získať zo zahraničia.



Zemetrasenie v marci si vyžiadalo život 15-ročného dievčaťa a zranenia ďalších 27 osôb. V dôsledku poškodených budov muselo mnoho ľudí opustiť svoje domovy. Poškodené boli aj nemocnice a školy.



V dôsledku otrasov došlo v Záhrebe k popraskaniu obvodových múrov viacerých budov, ako aj k poškodeniu striech domov. Ulice v centre Záhrebu boli pokryté troskami. V meste hlásili aj niekoľko požiarov.