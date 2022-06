Chorvátsko očakáva rozhodnutie o vstupe do Schengenu na jeseň

Brusel 22. júna (TASR) - Rada EÚ zašle budúci týždeň Európskemu parlamentu (EP) návrh rozhodnutia o začlenení Chorvátska do schengenského priestoru od 1. januára 2023. Konečné rozhodnutie by mohlo padnúť na jeseň. V pléne EP v Bruseli to v stredu vyhlásil chorvátsky premiér Andrej Plenkovič. TASR správu prevzala od agentúry HINA.



Rozhodnutie o vstupe do schengenského priestoru bez hraníc prijíma jednomyseľne Rada EÚ (členské štáty), súčasťou procedúry pred konečným rozhodnutím je aj žiadosť o stanovisko EP.



Plenkovič dúfa, že europarlament bude čoskoro hlasovať o svojom stanovisku k tomuto návrhu, pričom konečné rozhodnutie padne počas českého predsedníctva v Rade EÚ v druhej polovici roka 2022.



Ako píše HINA, začiatkom roku 2023 tak Chorvátsko pravdepodobne vstúpi do eurozóny aj do schengenského priestoru, v rámci ktorého je možné voľne cestovať bez kontrol.



Chorvátsko do Európskej únie vstúpilo v roku 2013.