Chorvátsko odkúpi od Francúzska 12 použitých stíhačiek Rafale

Záhreb 28. mája (TASR) - Chorvátsko odkúpi od Francúzska 12 použitých bojových stíhačiek typu Rafale za takmer jednu miliardu eur. Oznámil to v piatok chorvátsky premiér Andrej Plenkovič. Lietadlá nahradia migy ruskej výroby.



Ide o najväčší nákup zbraní, aký Chorvátsko uskutočnilo od vojny o nezávislosť od bývalej Juhoslávie v 90. rokoch, informovala tlačová agentúra AFP.



Chorvátsko, členská krajina Európskej únie, uprednostnilo ponuku z Francúzska pred ponukami z Izraela, Švédska a Spojených štátov. Prvých šesť strojov dostanú chorvátske vzdušné sily do roku 2024.



Plenkovič na zasadnutí vládneho kabinetu uviedol, že francúzska ponuka na dodanie lietadiel za 999 miliónov eur bola najvýhodnejšia. "Chorvátsko dostane za najpriaznivejšiu cenu najlepšie hodnotené a najlepšie vybavené lietadlo," povedal.



Kritici tohto kroku tvrdia, že vláda by sa mala namiesto investovania do vojenského arzenálu sústrediť na obnovu pandémiou zasiahnutej ekonomiky.



Chorvátsky minister obrany Mario Banožič pre miestne médiá v piatok vyhlásil, že rozhodnutie zakúpiť tieto bojové stíhačky neznamená, že vláda chce dať armáde "nové hračky". "Tieto lietadlá sú jednoducho základom našej bezpečnosti," zdôraznil.



Chorvátsko vstúpilo do Severoatlantickej aliancie v roku 2009 a do Európskej únie o štyri roky neskôr.



Podľa údajov NATO vynakladá Chorvátsko každý rok na obranu o niečo menej ako jednu miliardu dolárov, čo tesne zaostáva za odporúčaním Aliancie, aby jej členovia na tieto účely míňali dve percentá zo svojho HDP.