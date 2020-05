Chorvátsko otvorilo hranice pre desať členských krajín EÚ vrátane SR

Záhreb 28. mája (TASR) - Chorvátsko vo štvrtok opätovne otvorilo svoje hranice bez reštrikcií pre obyvateľov z desiatich členských krajín Európskej únie. Tento jadranský štát chce čo najskôr zachrániť svoj kľúčový sektor cestovného ruchu zasiahnutý koronavírusovou pandémiou, uvádza tlačová agentúra AFP.



"Dočasný zákaz prekračovania hraníc" bol zrušený "pre cestovný ruch", vyhlásil počas zasadania vládneho kabinetu chorvátsky premiér Andrej Plenkovič.



Opatrenie sa vzťahuje na desiatku krajín, ktoré majú podobne úspešné výsledky v oblasti boja proti pandémii COVID-19, spresnil ministerský predseda. Ide o Česko, Estónsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko a Slovinsko.



Chorvátsku so 4,2 miliónmi obyvateľov sa vo veľkej miere podarilo udržať pandémiu pod kontrolou - chorobe tam podľahlo iba približne 100 ľudí a zdravotnícke úrady evidujú niečo vyše 2000 potvrdených prípadov nákazy.



Keď krajina začala skoršie v tomto mesiaci uvoľňovať opatrenia súvisiace s obmedzením pohybu obyvateľstva, otvorila hranice pre obyvateľov EÚ cestujúcich do Chorvátska za obchodnými cieľmi, ako aj pre tých, ktorí tam vlastnia nehnuteľnosti, loď alebo mali potvrdenú rezerváciu na ubytovanie.



Obyvatelia zo zmienených desiatich krajín odteraz nebudú musieť uvádzať žiadny dôvod na vstup do Chorvátska a pred cestou môžu vopred uviesť svoje osobné údaje na špeciálne zriadenej webovej stránke, čím sa zníži čakací čas na hraniciach.



Zoznam týchto krajín sa rozšíri, keď sa zdravotná situácia zlepší aj v ďalších krajinách, prisľúbil Plenkovič.



Cestovný ruch tvorí pätinu chorvátskej ekonomiky, v tomto roku sa však podľa odhadov pre koronakrízu prepadne až o 70 percent. Krajina vlani privítala zhruba 20 miliónov turistov, ktorí vyhľadávajú predovšetkým tamojšie pobrežie a blízke ostrovy.



Zatiaľ čo letecká doprava zostáva naďalej komplikovaná, Záhreb dúfa, že cestný prístup z Rakúska, Nemecka a Slovinska prispeje k zachovaniu prílevu návštevníkov. Úrady tiež predpokladajú, že sa posilní i dopyt po kempovaní a dovolenkách na lodi.