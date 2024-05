Plenkovič dostal oficiálne poverenie viesť novú chorvátsku vládu

Nakon predaje 78 potpisa izabranih zastupnika u 11. saziv Hrvatskog sabora, povjeren mi je mandat za sastavljanje hrvatske Vlade. I u trećem mandatu nastavljamo raditi za boljitak ! pic.twitter.com/VkdkfE7Lba — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) May 10, 2024

Záhreb 10. mája (TASR) - Úradujúci chorvátsky premiér Andrej Plenkovič bol v piatok prezidentom Zoranom Milanovičom oficiálne poverený vedením novej vlády, na čele ktorej by tak mal byť už tretie funkčné obdobie. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.Plenkovičova aj doteraz vládnuca strana Chorvátske demokratické spoločenstvo (HDZ) získala v aprílových voľbách najviac parlamentných kresiel. Nestačilo to však na to, aby vládu zostavila sama a tak sa na jej vytvorení tento týždeň dohodla s krajne pravicovým Hnutím za vlasť (DP). Plenkovič predložil prezidentovi podpisy 78 poslancov, ktorí jeho koalíciu podporia, píše HINA.uviedol následne na platforme X. Parlament má o jeho vláde hlasovať na budúci týždeň. Vzhľadom na veľmi tesnú väčšinu by nová koalícia mohla predznamenávať určitú politickú neistotu, píše AP.Nová vláda zrejme Chorvátsko politicky posunie viac doprava. Prvýkrát po dlhých rokoch zároveň nebude jej súčasťou nijaká strana zastupujúca srbskú menšinu. DP totiž vytvorenie takejto koalície odmietla, čo vzhľadom na minulosť podnietilo obavy z možného etnického napätia.HDZ je v krajine zväčša pri moci už od vtedy, ako sa Chorvátsko v roku 1991 odčlenilo bývalej Juhoslávie. AP pripomína, že Chorvátsko vstúpilo v roku 2013 do Európskej únie a vlani aj do eurozóny a Schengenu.