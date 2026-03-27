Piatok 27. marec 2026Meniny má Alena
Chorvátsky premiér Plenkovič navštívil ropný terminál v Omišalji

Na snímke predseda vlády Chorvátskej republiky Andrej Plenkovič. Foto: TASR - Úrad vlády SR

Vedenie spoločnosti JANAF mu počas stretnutia potvrdilo, že ropovod Adria dokáže naplno zásobovať aj rafinérie na Slovensku a v Maďarsku.

Autor TASR
Záhreb 27. marca (TASR) - Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič v piatok navštívil ropný terminál v Omišalji na ostrove Krk. Vedenie spoločnosti JANAF mu počas stretnutia potvrdilo, že ropovod Adria dokáže naplno zásobovať aj rafinérie na Slovensku a v Maďarsku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry HINA.

Zástupcovia firmy JANAF počas návštevy vyzdvihli spoľahlivosť a transparentnosť prevádzky chorvátskeho ropovodu. Premiér zdôraznil strategický význam a spoľahlivosť ropovodného systému a uviedol, že jeho kapacita je dostatočná na uspokojenie potrieb rafinérií pozdĺž jeho trasy.

Člen predstavenstva JANAF-u Stjepan Adanič vyhlásil, že firma zostáva garantom energetickej bezpečnosti pre Chorvátsko a širší región. Poukázal na nedávne dodávky pre maďarskú ropnú skupinu MOL vrátane dodávok neruskej ropy zo siedmich tankerov. Ďalších sedem sa očakáva v apríli a dve v máji.

Terminál v Omišalji je jedným z kľúčových zariadení JANAF-u pre príjem, skladovanie a expedíciu ropy a ropných produktov. Pre svoju strategickú polohu dokáže celoročne prijímať aj najväčšie ropné tankery.

Pred návštevou ropného terminálu v Omišalji sa Plenkovič stretol s riaditeľom spoločnosti LNG Hrvatska Ivanom Fugašom a zúčastnil sa na prezentácii o rozšírení kapacity terminálu pre skvapalnený zemný plyn (LNG).
