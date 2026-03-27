Chorvátsky premiér Plenkovič navštívil ropný terminál v Omišalji
Vedenie spoločnosti JANAF mu počas stretnutia potvrdilo, že ropovod Adria dokáže naplno zásobovať aj rafinérie na Slovensku a v Maďarsku.
Autor TASR
Záhreb 27. marca (TASR) - Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič v piatok navštívil ropný terminál v Omišalji na ostrove Krk. Vedenie spoločnosti JANAF mu počas stretnutia potvrdilo, že ropovod Adria dokáže naplno zásobovať aj rafinérie na Slovensku a v Maďarsku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry HINA.
Zástupcovia firmy JANAF počas návštevy vyzdvihli spoľahlivosť a transparentnosť prevádzky chorvátskeho ropovodu. Premiér zdôraznil strategický význam a spoľahlivosť ropovodného systému a uviedol, že jeho kapacita je dostatočná na uspokojenie potrieb rafinérií pozdĺž jeho trasy.
Člen predstavenstva JANAF-u Stjepan Adanič vyhlásil, že firma zostáva garantom energetickej bezpečnosti pre Chorvátsko a širší región. Poukázal na nedávne dodávky pre maďarskú ropnú skupinu MOL vrátane dodávok neruskej ropy zo siedmich tankerov. Ďalších sedem sa očakáva v apríli a dve v máji.
Terminál v Omišalji je jedným z kľúčových zariadení JANAF-u pre príjem, skladovanie a expedíciu ropy a ropných produktov. Pre svoju strategickú polohu dokáže celoročne prijímať aj najväčšie ropné tankery.
Pred návštevou ropného terminálu v Omišalji sa Plenkovič stretol s riaditeľom spoločnosti LNG Hrvatska Ivanom Fugašom a zúčastnil sa na prezentácii o rozšírení kapacity terminálu pre skvapalnený zemný plyn (LNG).
