Chorvátsko po vyhostení svojich občianok varuje pred cestami do Srbska

Záhreb 23. januára (TASR) - Chorvátsko vo štvrtok odporučilo svojim občanom, aby odložili cesty do Srbska, ktoré nie sú nevyhnutné. Ide o reakciu na prípad piatich Chorvátok, ktoré Srbsko vyhostilo s odvolaním sa na bezpečnostné dôvody. Záhreb konanie srbských orgánov voči svojim občanom označil za nevhodné a neopodstatnené.



Ako informovala agentúra AFP, chorvátsky minister zahraničných vecí Gordan Grlič-Radman v stredu uviedol, že zašle Srbsku protestnú nótu v súvislosti so zadržaním piatich Chorvátok, ktoré sa medzičasom už bezpečne vrátili domov, píše TASR.



V Srbsku sa zúčastnili na seminári mimovládnych organizácií, ktorý spoluorganizovala rakúska nadácia ERSTE Foundation. Srbskými úradmi boli označené za aktivistky a "zadržané bez akéhokoľvek vysvetlenia", uviedol chorvátsky minister.



Srbské ministerstvo zahraničných vecí vo svojej reakcii označilo za nevhodné, aby chorvátsky predstaviteľ "vinil Srbsko z ohrozovania slobody pohybu a prejavu (v prípade) niekoľkých chorvátskych občanov". Belehrad tvrdí, že jeho orgány konali v súlade s právnymi postupmi a bežnou medzinárodnou praxou.



Na žiadosť agentúry AFP o komentár celej udalosti srbské ministerstvo vnútra nereagovalo.



Na dvojdňovom seminári sa zúčastnilo približne 15 ľudí z Bosny, Chorvátska, Severného Macedónska, Rumunska a Slovinska, uviedla pred chorvátsky denník Jutarnji list historička umenia zo Záhrebu Ana Kovačičová, ktorá bola na podujatí prítomná.



Konanie srbskej polície, ktorá "zatkla a deportovala niekoľko osôb" z týchto krajín, odsúdili chorvátske aj srbské ľudskoprávne organizácie. Albánske ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok informovalo, že si v súvislosti s týmto prípadom predvolalo srbského veľvyslanca.



Srbskom v posledných týždňoch otriasajú pravidelné pouličné protesty, ktoré vyvolalo zrútenie betónového prístrešku nad vchodom do budovy železničnej stanice v meste Nový Sad. Tragédia sa odohrala v novembri 2024 a o život pri nej prišlo 15 ľudí.



Vysokopostavení srbskí vládni predstavitelia - bez toho, aby poskytli dôkazy, - tvrdia, že blokády ciest, štrajky a protesty sa organizujú "pod vplyvom západných spravodajských služieb" s cieľom zvrhnúť prezidenta Aleksandara Vučiča.



Koncom decembra bulvárne médiá blízke srbským orgánom obvinili z účasti na týchto protestoch aj skupinu chorvátskych študentov.



Vzťahy medzi dvoma bývalými juhoslovanskými republikami zostávajú chladné od vojny za nezávislosť Chorvátska, ktorá sa odohrala v 90. rokoch medzi etnickými Chorvátmi a Srbmi podporovanými Belehradom.