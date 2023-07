Chorvátsko po zemetraseniach z roku 2020 dostalo od EÚ miliardu eur

Brusel 6. júla (TASR) — Chorvátsko dostalo viac ako miliardu eur na pomoc pri obnove po zemetraseniach z marca a decembra 2020, ktoré zasiahli Záhreb, Petrinju a Sisacko-moslavinskú župu. Táto suma bola vyčlenená z Fondu solidarity EÚ (FSEÚ) a odoslaná v dvoch tranžiach v rokoch 2020 a 2021. O správe Európskej komisie (EK) informuje spravodajca TASR.



Zemetrasenia z roku 2020 poškodili približne 26.000 budov. Vďaka finančnej podpore EÚ mohlo Chorvátsko investovať do rýchlej rekonštrukcie infraštruktúry a škôl, univerzít, nemocníc a pamiatok kultúrneho dedičstva. FSEÚ pomohol financovať rekonštrukciu záhrebskej katedrály, kliniky Merkur, Nemocnice charitatívnych sestier, niekoľkých fakúlt Záhrebskej univerzity, Základnej školy Ivana Merza v Záhrebe a kontajnerových osád pre dočasné bývanie, ktoré boli zriadené v Sisacko-moslavinskej župe.



Podľa EK koordinácia úsilia o obnovu po zemetraseniach a samotné financovanie boli mimoriadne náročné. Podpísaných bolo 1330 zmlúv, na ktorých sa podieľalo 609 prijímateľov a 304 stavebných firiem. Do rekonštrukcie sa celkovo zapojilo 10.500 stavebných robotníkov.



FSEÚ je hlavným nástrojom EÚ na obnovu po prírodných katastrofách. Podporuje členské štáty a kandidátske krajiny tým, že im ponúka finančný príspevok po vážnych prírodných katastrofách a od apríla 2020, z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19, aj pri závažných zdravotných krízach.



V prípade prírodných katastrof môžu byť financie použité na nevyhnutné úkony zo strany verejných orgánov, ako je oprava poškodenej infraštruktúry, ochrana obyvateľstva, zabezpečenie preventívnej infraštruktúry a ochrana kultúrneho dedičstva.



V období od roku 2002 do konca roku 2022 FSEÚ zmobilizoval viac ako 8,2 miliardy eur na zásahy pri 127 katastrofách (107 prírodných katastrof a 20 zdravotných núdzových situácií) v 24 členských štátoch EÚ, Spojenom kráľovstve (vtedy členskom štáte) a troch pristupujúcich krajinách (Albánsko, Čierna Hora a Srbsko).





(spravodajca TASR Jaromír Novak)