Chorvátsko: Podľa exit pollov získala vo voľbách najviac hlasov HDZ

Záhreb 5. júla (TASR) - Vládnuca konzervatívna Chorvátska demokratická únia (HDZ) získala v nedeľňajších predčasných parlamentných voľbách najviac hlasov. Vyplýva to z exit pollov, o ktorých informovali agentúry DPA a AFP.



Podľa týchto odhadov by mala HDZ získať 61 kresiel v 151-člennom parlamente, ďalších 44 koalícia pod vedením opozičných Sociálnych demokratov (SDP).



Krajne pravicové Hnutie Miroslava Škora (DPMŠ), spojenec HDZ, by malo získať 16 kresiel. Obidve strany by tak mali jasnú väčšinu v zákonodarnom zbore.



Podľa agentúr chorvátsky premiér Andrej Plenkovič presunul parlamentné voľby o niekoľko mesiacov vopred so zámerom vyťažiť z "dobrých výsledkov boja proti pandémii COVID-19" a vyhnúť sa ekonomickému pádu v jeho plnej sile.



Hlasovacie miestnosti sa otvorili o 7.00 h miestneho času a zatvorili ich o 12 hodín neskôr.