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Podľa Chorvátskeho ministra obrany prezident brzdí rozvoj armády
Anušić vyhlásil, že je to Milanović a nie Plenković, kto znižuje význam chorvátskych ozbrojených síl a koná v rozpore so záujmami Chorvátska.
Autor TASR
Záhreb 12. novembra (TASR) - Prezident Zoran Milanović zámerne šíri nepravdivý spôsob podávania udalostí, že Chorvátsko je vťahované do vojny na Ukrajine. Tým izoluje a oslabuje vlastné ozbrojené sily, uviedol v stredu minister obrany Ivan Anušič. TASR o tom píše podľa agentúry Hina.
Prezident predtým kritizoval premiéra Andreja Plenkoviča. Ten v utorok v parlamente so znepokojením pripomenul, že Chorvátsko sa v rámci NATO nezapája do misie NSATU (okrem Chorvátska sa na nej nezúčastňuje ani Maďarsko) ani do misie EÚ EUMAM (nezúčastňujú sa na nej Chorvátsko, Maďarsko a Luxembursko). Za zodpovedných označil prezidenta a ľavicovú opozíciu.
Podľa Anušiča prezident šíri nepravdy o vťahovaní Chorvátska do cudzieho konfliktu. „Zatiaľ čo väčšina Európy a sveta podporuje Ukrajinu v jej boji za slobodu a nezávislosť, Milanovićove nevysvetliteľné kroky izolujú chorvátske ozbrojené sily a bránia ich ďalšiemu rozvoju,“ vyhlásil minister.
Milanovič podľa neho zabránil dvom chorvátskym štábnym dôstojníkom pripojiť sa k veliteľstvu NSATU vo Wiesbadene v Nemecku. Podľa Anušića sa po dvoch rokoch ukázalo, že nijakí vojaci zapojení do tejto aktivity NATO neboli vyslaní bojovať na Ukrajinu.
Podobné zákazy pripravili chorvátske ozbrojené sily o možnosť vymieňať si poznatky, informácie a skúsenosti s ukrajinskou armádou. Tú Anušić označil za v súčasnosti najlepšie vycvičenú a najskúsenejšiu na svete, keďže sa už takmer päť rokov bráni ruskej agresii.
Minister obrany poznamenal, že zatiaľ čo významné európske i svetové armády absolvujú výcvik priamo s ukrajinskými vojakmi a osvojujú si ich najnovšie taktiky, stratégie či spôsoby využívania moderných bojových systémov, chorvátske ozbrojené sily k takémuto výcviku ani informáciám nemajú prístup.
Anušić vyhlásil, že je to Milanović a nie Plenković, kto znižuje význam chorvátskych ozbrojených síl a koná v rozpore so záujmami Chorvátska. Dodal, že prezident si predvoláva generálov a bráni im v účasti na rozhodovacích procesoch týkajúcich sa ozbrojených síl.
Prezident predtým kritizoval premiéra Andreja Plenkoviča. Ten v utorok v parlamente so znepokojením pripomenul, že Chorvátsko sa v rámci NATO nezapája do misie NSATU (okrem Chorvátska sa na nej nezúčastňuje ani Maďarsko) ani do misie EÚ EUMAM (nezúčastňujú sa na nej Chorvátsko, Maďarsko a Luxembursko). Za zodpovedných označil prezidenta a ľavicovú opozíciu.
Podľa Anušiča prezident šíri nepravdy o vťahovaní Chorvátska do cudzieho konfliktu. „Zatiaľ čo väčšina Európy a sveta podporuje Ukrajinu v jej boji za slobodu a nezávislosť, Milanovićove nevysvetliteľné kroky izolujú chorvátske ozbrojené sily a bránia ich ďalšiemu rozvoju,“ vyhlásil minister.
Milanovič podľa neho zabránil dvom chorvátskym štábnym dôstojníkom pripojiť sa k veliteľstvu NSATU vo Wiesbadene v Nemecku. Podľa Anušića sa po dvoch rokoch ukázalo, že nijakí vojaci zapojení do tejto aktivity NATO neboli vyslaní bojovať na Ukrajinu.
Podobné zákazy pripravili chorvátske ozbrojené sily o možnosť vymieňať si poznatky, informácie a skúsenosti s ukrajinskou armádou. Tú Anušić označil za v súčasnosti najlepšie vycvičenú a najskúsenejšiu na svete, keďže sa už takmer päť rokov bráni ruskej agresii.
Minister obrany poznamenal, že zatiaľ čo významné európske i svetové armády absolvujú výcvik priamo s ukrajinskými vojakmi a osvojujú si ich najnovšie taktiky, stratégie či spôsoby využívania moderných bojových systémov, chorvátske ozbrojené sily k takémuto výcviku ani informáciám nemajú prístup.
Anušić vyhlásil, že je to Milanović a nie Plenković, kto znižuje význam chorvátskych ozbrojených síl a koná v rozpore so záujmami Chorvátska. Dodal, že prezident si predvoláva generálov a bráni im v účasti na rozhodovacích procesoch týkajúcich sa ozbrojených síl.