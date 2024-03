Chorvátsko podpísalo dohodu o nákupe amerických vrtuľníkov Blackhawk

Záhreb 13. marca (TASR) - Chorvátsko v stredu podpísalo so Spojenými štátmi dohodu o nákupe vojenských vrtuľníkov Blackhawk. Oznámil to chorvátsky minister obrany Ivan Anušič, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a HINA.



Osem vrtuľníkov Blackhawk za 273,8 milióna dolárov (250,82 milióna eur) má byť do Chorvátska dodaných do roku 2028. "Je to veľký a dôležitý moment pre ozbrojené sily a celé Chorvátsko, ako aj potvrdenie partnerstva a vynikajúcej spolupráce so Spojenými štátmi," povedal Anušič.



Chorvátsko je členom Severoatlantickej aliancie od roku 2009. Po vypuknutí vojny na Ukrajine poskytlo Kyjevu vojenskú pomoc vrátane vojenských helikoptér sovietskej výroby.



V roku 2021 kúpil Záhreb od Francúzska 12 použitých stíhačiek Rafale, čo bol najväčší nákup vojenskej techniky od vojny za nezávislosť v 90. rokoch 20. storočia.



Chorvátska armáda má v súčasnosti štyri vrtuľníky Blackhawk, dva z nich Washington Záhrebu daroval prostredníctvom grantu.