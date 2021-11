Chorvátsko podpísalo zmluvu na nákup francúzskych stíhačiek Rafale

Záhreb 25. novembra (TASR) - Chorvátsko vo štvrtok podpísalo zmluvu na nákup 12 francúzskych bojových stíhacích lietadiel Dassault Rafale v hodnote 999 miliónov eur. Kontrakt na použité bojové stroje bol slávnostne podpísaný počas návštevy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Išlo o prvú návštevu šéfa Elyzejského paláca v Chorvátsku od rozpadu bývalej Juhoslávie na začiatku 90. rokov minulého storočia. Informovala o tom agentúra AP.



"Strategický nákup lietadiel považujeme za významnú zmenu. Umožní nám to nielen odradiť tých, ktorí majú akékoľvek ašpirácie na naše územie, ale aj stať sa takzvanými vývozcami bezpečnosti a stability v juhovýchodnej Európe," uviedol chorvátsky premiér Andrej Plenkovič počas spoločnej tlačovej konferencie s Macronom.



Francúzsky prezident uviedol, že dohoda o lietadlách posilní bilaterálne vzťahy medzi oboma krajinami a prispeje k európskej obrane.



Prvých šesť strojov typu Rafale by malo chorvátske letectvo získať v roku 2024, zvyšok má byť dodaný v nasledujúcom roku. Záhreb kúpil celkovo desať použitých jednomiestnych strojov a dve dvojmiestne verzie Rafale F3-R.



Tamojšie letectvo má v súčasnosti k dispozícii len niekoľko funkčných sovietskych nadzvukových viacúčelových stíhačiek typu MiG-21, ktorých životnosť sa skončí v roku 2024.



Chorvátsko, ktoré je členom Severoatlantickej aliancie (NATO) a Európskej únie, podľa AP v súčasnosti vedie "malé preteky v zbrojení" so susedným Srbskom, ktoré nedávno dostalo šesť použitých stíhačiek MiG-29 z Ruska a ďalšie štyri stroje tohto typu z Bieloruska.