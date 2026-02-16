< sekcia Zahraničie
Chorvátsko podporí aktivity v 12 štátoch sumou 2,2 milióna eur
Autor TASR
Záhreb 16. februára (TASR) - Chorvátsko tento rok vyčlenilo 2,2 milióna eur na podporu projektov a programov chorvátskej menšiny v 12 európskych krajinách vrátane Slovenska, oznámil Ústredný štátny úrad pre Chorvátov v zahraničí. Do verejnej výzvy sa možno prihlásiť s projektami do 16. marca. TASR o tom píše podľa agentúry Hina.
Menšinové organizácie – združenia, nadácie, inštitúcie a náboženské komunity – sa môžu uchádzať o projekty v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy, športu, cestovného ruchu a ďalších oblastí zamerané na zachovanie národnej identity, posilnenie postavenia chorvátskych menšinových komunít v zahraničí a podporu väzieb s domovinou, uviedol úrad.
Celková suma ostala rovnaká ako v minulom roku. Najväčší podiel, 625.000 eur, je určený pre organizácie chorvátskej menšiny v Srbsku, nasledujú Slovinsko (325.000 eur), Rakúsko a Maďarsko (po 275.000 eur) a Čierna Hora (200.000 eur).
Organizácie v Rumunsku, Kosove, Severnom Macedónsku a Taliansku dostanú po 85.000 eur, na Slovensku 60.000 eur, v Českej republike 55.000 eur a v Bulharsku 40.000 eur.
Minimálna výška grantu na projekt je 500 eur a nemôže presiahnuť celkovú sumu pridelenú organizáciám v príslušnej krajine. Do výzvy dostupnej na webovej stránke úradu môže žiadateľ predložiť maximálne dve žiadosti.
