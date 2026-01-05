< sekcia Zahraničie
Chorvátsko podporí rozvoj detí cez výzvu Zrodení pre čítanie
Autor TASR
Záhreb 5. januára (TASR) - Chorvátske ministerstvo kultúry a médií spustí 15. januára celonárodnú výzvu „15 x 15: Celé Chorvátsko číta deťom“. Cieľom je podporiť spoločné čítanie v rodinách po celej krajine. TASR o tom píše podľa agentúry Hina.
Cieľom kampane je podporiť škôlky, školy, knižnice a všetkých dospelých, ktorí sa starajú o deti, aby im čítali 15 minút denne počas 15 po sebe nasledujúcich dní. Podľa organizátorov je pravidelné čítanie kľúčové pre vývoj dieťaťa a aj 15 dní čítania môže priniesť viditeľné pozitívne zmeny.
Registrácia pre záujemcov je otvorená prostredníctvom webovej stránky programu „Zrodení pre čítanie“. Účastníci tam budú počas výzvy dostávať denné tipy a odporúčania a budú sa tam môcť podeliť o svoje skúsenosti.
Zakladateľka národného programu „Zrodení pre čítanie“, pediatrička Marija Radonićová, uviedla, že čítanie od útleho veku podporuje emocionálny, sociálny a kognitívny vývoj detí. Silno tiež súvisí aj s akademickým úspechom v dospelosti. Podľa jej skúseností má zhruba desať percent detí (asi 4000 v Chorvátsku) každoročne odložený nástup do základnej školy najmä pre poruchy reči, správneho ovládanie jazyka a jemnej motoriky. Tieto problémy zhoršuje nadmerný čas strávený pred obrazovkou.
Podľa jej odporúčania pomáha nahradenie mobilných aplikácií obrázkovými knihami a 15 minút denného spoločného čítania môže byť jedným z najzmysluplnejších momentov dňa pre vývoj detí.
Prieskum z roku 2025 ukázal, že 43 percent rodičov číta svojim deťom každý deň a 27 percent to robí príležitostne. Súčasťou národného programu „Zrodení pre čítanie“ je tiež zabezpečiť štyri obrázkové knihy ešte pred začiatkom školskej dochádzky pre každé z približne 33.000 detí, ktoré sa každoročne narodia v Chorvátsku.
