Chorvátsko: Policajti zachránili v Egejskom mori 36 migrantov

Záhreb 14. februára (TASR) - Štyria príslušníci chorvátskej námornej polície zachránili tento týždeň v Egejskom mori 36 migrantov plaviacich sa na nafukovacom člne, ktorému sa minulo palivo. Pasažierov zachránili policajti nasadení do pohraničnej operácie Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) pri kontrole vonkajšej hranice EÚ s Tureckom.



Informovala o tom agentúra HINA s odvolaním sa na piatkové vyhlásenie polície.



Polícia z mesta Dubrovník spresnila, že jej príslušníci zachránili 36 cudzincov - päť detí, 11 žien a 20 mužov - ešte v pondelok. Migranti trpeli podchladením a dehydratáciou, pričom niektorých z nich našli v bezvedomí.



Policajti čln spozorovali medzi deltou rieky Evros a dedinou Makri v Grécku. Vonkajšia teplota bola vtedy len dva stupne Celzia.



Zachránených migrantov najskôr previezli na svoju loď, kde im dali vodu, horúce nápoje a prikrývky. Následne ich odviedli do gréckeho prístavu Alexandrupoli, kde dostali okamžitú lekársku pomoc. Päť migrantov hospitalizovali, zvyšok zachránených previezli do záchytného strediska.