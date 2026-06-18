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Chorvátsko posilňuje leteckú flotilu pred sezónou lesných požiarov
Na pobrežie už boli nasadené hasičské jednotky z pevniny, ktoré pokrývajú oblasť od ostrovov Brijuni po Mljet.
Autor TASR
Záhreb 18. júna (TASR) - Chorvátski hasiči a ozbrojené sily sa pripravili na novú sezónu hroziacich lesných požiarov. Na hasenie majú tento rok k dispozícii šesť lietadiel Canadair, šesť lietadiel Air Tractor a jeden vrtuľník. Vo štvrtok to uviedli na tlačovej konferencii Chorvátskeho hasičského združenia v mestečku Divulje pri Trogire. TASR o tom píše podľa agentúry Hina.
Minister pre vojnových veteránov a podpredseda vlády Tomo Medved uviedol, že začalo fungovať Operačné veliteľstvo hasičských zborov na čele s hlavným veliteľom Slavkom Tucakovićom.
Na pobrežie už boli nasadené hasičské jednotky z pevniny, ktoré pokrývajú oblasť od ostrovov Brijuni po Mljet. Na 113 miestach nainštalovali celkovo 224 kamier, čo uľahčí prehľad o situácii v teréne v reálnom čase. Koordinačná skupina prerokovala aj otázku zodpovednosti súkromných vlastníkov pôdy v prípade požiarov.
Tucaković uviedol, že v súčasnosti je k dispozícii približne 5000 hasičov v pobrežnej oblasti. Za posledných päť rokov bolo obstaraných viac ako 600 vozidiel a plné vybavenie pre 10.224 hasičov. Do konca roka sa očakáva dodanie 78 lesných vozidiel, 149 pick-upov, 34 cisterien na vodu a 48 ďalších cisterien.
Počet požiarov vegetácie na pobreží sa tento rok zvýšil o 40 percent a zhorelo už viac ako 5700 hektárov, povedal Tucaković.
Minister pre vojnových veteránov a podpredseda vlády Tomo Medved uviedol, že začalo fungovať Operačné veliteľstvo hasičských zborov na čele s hlavným veliteľom Slavkom Tucakovićom.
Na pobrežie už boli nasadené hasičské jednotky z pevniny, ktoré pokrývajú oblasť od ostrovov Brijuni po Mljet. Na 113 miestach nainštalovali celkovo 224 kamier, čo uľahčí prehľad o situácii v teréne v reálnom čase. Koordinačná skupina prerokovala aj otázku zodpovednosti súkromných vlastníkov pôdy v prípade požiarov.
Tucaković uviedol, že v súčasnosti je k dispozícii približne 5000 hasičov v pobrežnej oblasti. Za posledných päť rokov bolo obstaraných viac ako 600 vozidiel a plné vybavenie pre 10.224 hasičov. Do konca roka sa očakáva dodanie 78 lesných vozidiel, 149 pick-upov, 34 cisterien na vodu a 48 ďalších cisterien.
Počet požiarov vegetácie na pobreží sa tento rok zvýšil o 40 percent a zhorelo už viac ako 5700 hektárov, povedal Tucaković.