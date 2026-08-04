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Praskliny neohrozujú konštrukciu Pelješackého mosta, tvrdí Chorvátsko
Pelješacký most postavila spoločnosť China Road and Bridge Corporation (CRBC) a bol oficiálne otvorený 26. júla 2022.
Autor TASR
Záhreb 4. augusta (TASR) - Na šiestich pylónoch Pelješackého mosta v Chorvátsku sa objavili praskliny, ale podľa Chorvátskej správy ciest (Hrvatske ceste) to statiku ani bezpečnosť mosta neohrozuje. TASR o tom v utorok píše podľa webu HRT.
„Trhliny na Pelješackom moste poškodili ochrannú povrchovú vrstvu, ale bezpečnosť mosta a jeho konštrukcie nie sú ohrozené,“ povedal minulý týždeň podpredseda vlády a minister územného plánovania, výstavby a štátneho majetku Branko Bačič. Rekonštrukčné práce sú podľa jeho slov plánované mimo hlavnej turistickej sezóny „niekedy začiatkom septembra“.
Bačič poznamenal, že opravu v záručnej dobe bude financovať dodávateľ mosta. „Zatiaľ čo prebieha rekonštrukcia časti povrchovej vrstvy, premávka na Pelješackom moste bude naďalej riadne fungovať,“ dodal.
Pelješacký most postavila spoločnosť China Road and Bridge Corporation (CRBC) a bol oficiálne otvorený 26. júla 2022. Spája pevninskú časť Chorvátska s Dubrovníkom a juhom Dalmácie bez nutnosti prechádzať cez územie Bosny a Hercegoviny.
Tvorí ho šesť pylónov s výškou približne 100 m nad hladinou mora a medzi nimi je päť hlavných polí s dĺžkou približne 285 m. Bosnianski predstavitelia sa počas projekčných prác sťažovali, že pôvodná podoba mosta skomplikuje námornú dopravu a zabráni veľkokapacitným plavidlám vplávať do Neumu – jediného prístavu Bosny a Hercegoviny. Záhreb v snahe urovnať spor súhlasil, že v mieste hlavného plavebného otvoru bude mostovka 55 metrov nad hladinou mora, hoci to znamenalo nárast nákladov.
„Trhliny na Pelješackom moste poškodili ochrannú povrchovú vrstvu, ale bezpečnosť mosta a jeho konštrukcie nie sú ohrozené,“ povedal minulý týždeň podpredseda vlády a minister územného plánovania, výstavby a štátneho majetku Branko Bačič. Rekonštrukčné práce sú podľa jeho slov plánované mimo hlavnej turistickej sezóny „niekedy začiatkom septembra“.
Bačič poznamenal, že opravu v záručnej dobe bude financovať dodávateľ mosta. „Zatiaľ čo prebieha rekonštrukcia časti povrchovej vrstvy, premávka na Pelješackom moste bude naďalej riadne fungovať,“ dodal.
Pelješacký most postavila spoločnosť China Road and Bridge Corporation (CRBC) a bol oficiálne otvorený 26. júla 2022. Spája pevninskú časť Chorvátska s Dubrovníkom a juhom Dalmácie bez nutnosti prechádzať cez územie Bosny a Hercegoviny.
Tvorí ho šesť pylónov s výškou približne 100 m nad hladinou mora a medzi nimi je päť hlavných polí s dĺžkou približne 285 m. Bosnianski predstavitelia sa počas projekčných prác sťažovali, že pôvodná podoba mosta skomplikuje námornú dopravu a zabráni veľkokapacitným plavidlám vplávať do Neumu – jediného prístavu Bosny a Hercegoviny. Záhreb v snahe urovnať spor súhlasil, že v mieste hlavného plavebného otvoru bude mostovka 55 metrov nad hladinou mora, hoci to znamenalo nárast nákladov.