Pre chorvátskych pracovníkov v zdravotníctve bude povinný covidpas

Záhreb 13. septembra (TASR) – Chorvátsky minister zdravotníctva Vili Beroš oznámil, že lekári, sestričky a ďalší zamestnanci zdravotníckeho sektora budú môcť od 1. októbra svoju prácu vykonávať len v prípade, že sú zaočkovaní proti koronavírusu, prekonali covid alebo sa budú pravidelne testovať. Informovala o tom v pondelok agentúra HINA.



„Našou spoločnou profesionálnou a ľudskou povinnosťou... a hlavne našou misiou je pomôcť ľuďom chrániť ich zdravie. A keď ich ohrozuje ochorenie (COVID-19), je na nás, aby sme sa o nich profesionálne a zodpovedne postarali a liečili ich. Prijali sme tento záväzok a organizáciu zdravotníckeho systému, ako aj našu každodennú prácu musíme preto prispôsobiť okolnostiam a podmienkam, v ktorých žijeme a pracujeme," uvádza Beroš v nedeľňajšom otvorenom liste adresovanom zdravotníkom.



Minister zdôraznil, že jeseň so sebou priniesla novú vlnu pandémie, stúpajúci počet nakazených, nárast pacientov v nemocniciach aj na umelých pľúcnych ventilátoroch, ako aj zvýšenie počtu obetí.



„Nanešťastie vírus si svoje nové obete nachádza hlavne medzi nezaočkovanými. Občania, ktorí sa zotavili z ochorenia alebo sú zaočkovaní, dosiaľ úspešne odolávajú nákaze či vážnemu priebehu covidu, ak sa infikujú," zdôraznil. Dodal, že medzi nakazenými je čoraz viac mladých ľudí. „Je to pre nás varovaním, že všetky nebezpečenstvá nákazy ešte nezmizli," uviedol.



Pripomenul, že očkovanie proti covidu v Chorvátsku nie je povinné a rozhodnutie závisí „individuálne na každom občanovi. Každý si musí byť vedomý dôsledkov svojho rozhodnutia, prijať riziká, ktoré so sebou nákaza prináša," povedal.



Pre pracovníkov zdravotníctva je však podľa jeho slov ochrana pacientov na prvom mieste. „Nemocnice sú na to, aby ste sa tam vyliečili, a nie nakazili. To je hlavným dôvodom, prečo zavádzame účinné opatrenia, ktoré zaistia najväčšiu možnú ochranu pre každého zamestnanca a každého pacienta," napísal zdravotníkom minister.