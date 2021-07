Chorvátsko predĺžilo platnosť potvrdení o očkovaní

Záhreb 23. júla (TASR) - Chorvátsko sa rozhodlo predĺžiť z 210 na 270 dní platnosť potvrdenia o vakcinácii, alebo o prekonaní ochorenia COVID-19. V piatok o tom počas tlačovej konferencie informoval tamojší minister vnútra Davor Božinović. Správu priniesla agentúra HINA.



Pricestovať do krajiny môžu po novom bez problémov aj turisti, ktorí boli úplne zaočkovaní, alebo sa uzdravili z covidu ešte v januári tohto roka.



Davor Božinovič zároveň oznámil sprísnenie niektorých opatrení v súvislosti so šírením nového typu koronavírusu. Tie budú platiť od pondelka 26. júla v pobrežných oblastiach. Úrady napríklad zakážu stretávanie sa viac ako päťdesiatich osôb bez covidpasu. Maximálny počet ľudí na verejných podujatiach bude obmedzený na tisíc zaočkovaných.



"Celé jadranské pobrežie sa momentálne nachádza na pomedzí oranžovej a červenej farby. Tieto opatrenia majú za úlohu predísť komplikáciám," povedal Božinovič s tým, že nové opatrenia budú predbežne platiť do 15. augusta.



Prísnejšie pravidlá budú platiť aj pre organizovanie verejných podujatí či trhov. Usporiadatelia budú musieť získať súhlas regionálnych úradov týždeň pred konaním akcie.