Chorvátsko predlžuje opatrenia o ďalších 15 dní

Záhreb 18. apríla (TASR) - Chorvátska vláda sa rozhodla predĺžiť platnosť reštrikcií, zavedených v rámci boja proti šíreniu koronavírusu, o ďalších 15 dní, teda do 4. mája. Zároveň však v sobotu uviedla, že zvažuje možnosť postupného zmiernenia niektorých opatrení, informoval denník The Guardian.



Chorvátsko už zhruba pred mesiacom uzavrelo školy a tiež väčšinu obchodov, reštaurácií a barov. Otvorené sú len obchody s potravinami, lekárne a benzínové čerpadlá. Obyvatelia môžu vychádzať z domu len za účelom nákupu základných životných potrieb, návštevy lekára, prechádzky alebo športu. Platí tiež zákaz združovania a výzva na obmedzenie sociálnych kontaktov.



Minister vnútra Davor Božinovič v sobotu oznámil, že platnosť týchto opatrení bude predĺžená až do 4. mája. Vláda však podľa neho zvažuje uvoľnenie niektorých reštrikcií v snahe podporiť ekonomiku, pričom chce však naďalej chrániť zdravie občanov.



Zmierniť by sa mohli napríklad obmedzenia pohybu obyvateľov, cestovanie by však naďalej bolo povolené - s výnimkou nevyhnutných služobných a zdravotných dôvodov -len v rámci jedného regiónu.



Minister neuviedol, kedy by k takémuto uvoľneniu mohlo dôjsť. Najbližšie zasadnutie chorvátskeho kabinetu sa uskutoční 23. apríla.



Chorvátsko doposiaľ potvrdilo 1832 prípadov nákazy novým koronavírusom a 39 úmrtí. V sobotu pribudlo len 18 nových infekcií, čo je najnižší počet od 17. marca, čím sa potvrdil klesajúci trend z posledných dní.



Chorvátske úrady plánujú v lete otvoriť prístavy a niektoré kempingy a hotely v odľahlejších lokalitách, aby tohtoročná turistická sezóna priniesla aspoň nejaké tržby. Zvažuje tiež, že povolí príchod cudzincom, ktorí v Chorvátsku vlastnia nehnuteľnosť alebo jachtu.