Chorvátsko pustilo na slobodu aktivistku spolupracujúcu s Pussy Riot

Záhreb 4. júna (TASR) - Ruská aktivistka Ajsoltan Nijazovová, ktorá spolupracuje s ruskou protestnou punkovou skupinou Pussy Riot, v piatok oznámila, že chorvátska polícia ju prepustila na slobodu. Aktivistku zadržali v pondelok na základe zatykača Interpolu vydaného Turkménskom, keď pricestovala do Chorvátska zo Slovinska spoločne s členkami Pussy Riot. TASR o jej prepustení informuje na základe správy agentúry AFP.



Nijazovovú prepustili na slobodu počas vypočúvania na súde v Záhrebe. "Som v šoku," povedala v reakcii pre televíznu stanicu N1. "Boli sme si istí, že víkend, pondelok aj utorok strávim vo väzení. Som však na slobode," uviedla.



Členky skupiny Pussy Riot vystúpili v pondelok večer v Záhrebe na koncerte, ktorý bol súčasťou ich európskeho protivojnového turné na podporu Ukrajiny.



Turkménske orgány vydali na Nijazovovú zatykač pre podozrenia zo sprenevery peňazí štátnej centrálnej banky. Právnička Nijazovovej aj kapely Pussy Riot Lina Budaková však označila obvinenia proti jej klientke za politicky motivované.



Nijazovová bola na základe predmetného turkménskeho zatykača zadržaná ešte minulý týždeň nakrátko aj v Slovinsku, kde ju však po niekoľkých hodinách prepustili. Okrem toho si už v minulosti odpykala v Rusku šesťročný trest väzenia pre porušenia zákona, ktoré sa spomína aj v zatykači Interpolu.



Na prepustenie Nijazovovej apelovala aj ľudskoprávna organizácia Amnesty International. Varovala, že ak by bola aktivistka vydaná do Turménska, nebola by v bezpečí a hrozilo by jej zlé zaobchádzanie.