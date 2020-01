Chorvátsko presadzuje demografiu do strategickej pracovnej agendy

Brusel 10. januára (TASR) - Chorvátsko chce svoje polročné predsedníctvo v Rade EÚ využiť aj na presadenie otázok demografie a s tým spojeného úbytku pracovných miest do strategickej agendy Európskej únie. Vo štvrtok (9. 1.) to počas stretnutia s európskymi novinármi v Záhrebe potvrdila chorvátska ministerka pre demografiu, rodinu, mládež a sociálne záležitosti Vesna Bedekovičová.



Na skutočnosť, že pokles populácie v niektorých európskych krajinách, ktorý má aj demografické príčiny, by mal znepokojovať EÚ ako organizáciu, upozornil v stredu (8. 1.) aj chorvátsky premiér Andrej Plenkovič. Priznal, že demografia nepatrí medzi priority európskej pracovnej agendy, ale chce, aby táto otázka bola vnímaná celoeurópsky.



"Sme prvá členská krajina, ktorá načala otázku demografie, ktorá trápi polovicu členov EÚ," uviedla v tejto súvislosti Bedekovičová. Spresnila, že to bude jednou z prioritných tém jej rezortu počas stretnutí na celoeurópskej úrovni, ktorým bude predsedať v Bruseli. Zdôvodnila to tvrdením, že úbytok populácie v niektorých regiónoch členských krajín má jasné ekonomické a sociálne dosahy.



V prípade Chorvátska je situácia najkritickejšia v Slavónsku na severovýchode krajiny, kde tradične poľnohospodárska oblasť čelí masovému odchodu hlavne mladých ľudí do iných častí krajiny alebo do zahraničia, čo umožňuje sloboda voľného pohybu v EÚ.



Premiér Plenkovič situáciu opísal, ako keby každý rok v Chorvátsku ubudlo jedno malé mesto, čiže okolo 16.000 ľudí, čo je rozdiel medzi úmrtiami a počtom živo narodených detí. Celkovej situácii nepomáha ani mobilita obyvateľov v rámci EÚ.



Chorvátsku má v týchto snahách pomôcť aj ich eurokomisárka, podpredsedníčka Európskej komisie pre demografiu a demokraciu Dubravka Šuicová, ktorá chce vypracovať podrobnú demografickú analýzu všetkých členských krajín Únie.



"Chceme širokú debatu o demografii, zozbierať skúsenosti a osvedčené postupy z ostatných členských krajín. Ako riešia situáciu v prospech mladých ľudí, ale aj seniorov či zdravotne a telesne postihnutých ľudí," vysvetlila ministerka ciele svojej krajiny. Upozornila na to, že jej rezort s týmto cieľom pripravil počas polročného predsedníctva viacero konferencií na ministerskej úrovni o demografii, venovaných napríklad ženám na pracovnom trhu, práci detí a mladistvých či šanciam zdravotne a telesne postihnutých ľudí uplatniť sa na trhu práce. Ďalšia z konferencií bude cielene zameraná na podporu mladých ľudí z vidieckych oblastí.



Premiér upozornil na to, že chorvátska vláda sa snaží situáciu zvrátiť prijímaním série opatrení, ktoré majú vytvoriť priaznivejšie prostredie pre mladé rodiny, aby sa nebáli mať viac detí, a tiež v snahe udržať mladých ľudí doma.



Podľa ministerky Bedekovičovej by ideálny stav v EÚ nastal vtedy, keď by mobilita pracovnej sily nebola jednosmerná, ale "cirkulárna", čo znamená, že aj krajiny strednej a východnej Európy by dokázali pritiahnuť a udržať si zamestnancov z iných krajín.



Chorvátsky minister práce a dôchodkového systému Josip Aladrovič pre TASR potvrdil, že aj Chorvátsko je pod tlakom demografickej situácie a migrácie svojich občanov do iných krajín EÚ nútené hľadať zamestnancov z tretích krajín. Spresnil, že väčšina zahraničných pracovníkov pochádza zo susednej Bosny a Hercegoviny, Srbska a Macedónska, ale prichádzajú aj pracovníci z Ukrajiny či niektorých ázijských krajín.



Podľa jeho slov má Chorvátsko kvótu 78.000 zahraničných zamestnancov, ktorých bude potrebovať v roku 2020.



Spravodajca TASR Jaromír Novak