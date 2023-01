Chorvátsko preveruje okolnosti zmiznutia jachty ruského oligarchu

Záhreb 27. januára (TASR) - Chorvátska polícia v piatok vypočula niekoľko osôb podozrivých v súvislosti so zmiznutím luxusnej jachty, ktorá mala v súlade so sankciami uvalenými na Rusko po invázii na Ukrajinu zostať zadržaná v lodenici na pobreží Jadranského mora.



Ako informovala agentúra AP, zmiznutie 35-metrovej jachty Irina Vu z prístavu Betina na ostrove Murter miestne médiá zaznamenali a informovali o ňom len nedávno.



Jachta Irina Vu údajne odplávala do Turecka, a to ešte v októbri, a na jej mieste v prístavisku kotvilo iné plavidlo, dodala AP, ktorú vo svojej správe cituje aj agentúra TASR.



Incident vyvolal kritiku na adresu miestnych úradov. Vláda následne vymenila úradníkov zodpovedných za bezpečnosť pobrežia a prístavu Murter a zároveň posilnila monitorovanie zvyšných jácht.



Luxusné plavidlo Irina Vu bolo jedným z piatich, ktoré boli v Chorvátsku skonfiškované. Ide o plavidlá patriace magnátom napojeným na Kremeľ, na ktorých boli po invázii ruskej armády na Ukrajinu uvalené medzinárodné sankcie.



Chorvátska štátna televízia HRT informovala, že zmiznutá jachta mala hodnotu približne päť miliónov eur a patrila rodine ruského oligarchu s úzkymi väzbami na ruského prezidenta Vladimira Putina.



Chorvátska polícia neposkytla žiadne podrobnosti o podozrivých ani o vyšetrovaní. Vo vyhlásení však dodala, že policajti vykonávajú prehliadky na viacerých miestach vrátane domov podozrivých.



Podľa televízie HRT sa predpokladá, že ide o posádku, kapitána a majiteľa lodenice, z ktorej vyplávala ruská jachta.



Miestne médiá sa tiež snažia preveriť, ako sa jachta mohla plaviť až do Turecka bez toho, aby bola po ceste zaregistrovaná a skontrolovaná.



Medzičasom chorvátske opozičné strany vyzvali, aby sa vyšetrovanie nezastavilo len u členov posádky zmiznutej jachty, ale aby politickú zodpovednosť za kauzu niesli aj príslušní členovia vlády.



Chorvátsko je obľúbenou jachtárskou destináciou vďaka svojmu morskému pobrežiu a stovkám ostrovov.