Pri páde nemeckého malého lietadla v Chorvátsku zahynuli štyria ľudia

Záhreb 30. mája (TASR) - Štyri obete si v nedeľu vyžiadal pád malého nemeckého lietadla v Chorvátsku. Zahynul pilot i všetci traja pasažieri na palube. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA s odvolaním sa na generálneho riaditeľa chorvátskej civilnej ochrany Damira Tuta a letecký športový klub Bayer Leverkusen, do ktorého pilot patril.



Stroj typu Cessna v nedeľu popoludní zmizol z radarov z doposiaľ neznámych príčin na spiatočnom lete z chorvátskeho Splitu do Leverkusenu.



Chorvátske záchranné zložky objavili vrak malého lietadla až v pondelok v dopoludňajších hodinách pomocou dronu vo veľmi neprístupnom teréne blízko mesta Slunj, zhruba 100 kilometrov južne od hlavného mesta Záhreb. Chorvátske úrady predtým po lietadle intenzívne pátrali s nasadením zhruba 400 členov záchranných tímov.



Nemecká pátracia a záchranná služba riadenia letovej prevádzky nahlásila Leteckému športovému klubu zmiznutie Cessny v nedeľu približne o 13.30 h. Stroj vyštartoval do Chorvátska ešte vo štvrtok a pilot bol veľmi skúseným letcom. V prípade troch pasažierov išlo o známych pilota, dodáva DPA.