Chorvátsko pripustilo, že policajti násilne vytláčali migrantov

Záhreb 8. októbra (TASR) – Chorvátsko v piatok pripustilo, že príslušníci tamojšej polície násilne vytláčali migrantov cez hranice späť do Bosny a Hercegoviny. Médiá totiž nedávno zverejnili video, na ktorom uniformovaní maskovaní muži bijú obuškami utečencov pokúšajúcich sa dostať do Chorvátska, členskej krajiny EÚ, z územia Bosny a Hercegoviny. Informovala o tom agentúra AP.



Šéf chorvátskej polície Nikola Milina uviedol, že traja príslušníci špeciálnych jednotiek boli v tejto súvislosti prepustení zo služby a čelia ďalším disciplinárnym trestom.



Oznámenie Záhrebu prišlo dva dni po zverejnení uvedeného videa natočeného počas osemmesačného vyšetrovania novinárov z rôznych európskych mimovládnych organizácií, ktoré viedla holandská investigatívna platforma Lighthouse Reports. Na prípade spolupracovala nemecká verejnoprávna televízia ARD, týždenník Der Spiegel, francúzsky denník Libération, chorvátsky denník Novosti či holandské investigatívne médium Pointer.



Novinári tiež informovali o údajnom násilnom zatláčaní migrantov rumunskou políciou a gréckou pobrežnou strážou. Grécke ministerstvo pre migráciu však tieto obvinenia odmietlo. Rumunsko sa k uvedeným informáciám bezprostredne nevyjadrilo.



Milina trval na tom, že zverejnené zábery zachytávali len „ojedinelý" incident. „Nechceme, aby akýkoľvek individuálny prípad poškodil dobré meno chorvátskej polície, ktoré získala vďaka ochrane vonkajších hraníc EÚ, ako aj za plnenie ďalších úloh," povedal.



Chorvátsky minister vnútra Davor Božinovič označil spomínaný incident za neprijateľný a avizoval, že vinníci budú potrestaní.



Klaas Van Dijken z Lighthouse Reports vo štvrtok v telefonickom rozhovore pre agentúru AP priblížil, že od februára do septembra tohto roku reportéri nakrútili 11 prípadov násilného vytláčania migrantov na chorvátskych hraniciach vrátane záberu z dronu, na ktorom policajt s kuklou na tvári núti najmenej 15 ľudí, aby prešli späť na územie Bosny a Hercegoviny. Predstavitelia EÚ a Rady Európy označili zverejnené zábery za „šokujúce", píše AP.



Ľudskoprávne organizácie už roky obviňujú chorvátsku políciu z brutality a nezákonného zatláčania migrantov do Bosny, čo Chorvátsko dlhodobo odmieta, píše AP.



Tisíce migrantov uviazli v Bosne a inde na Balkáne v snahe dostať sa do západnej Európy. Bosnianska polícia v piatok informovala, že za posledný mesiac bolo z Chorvátska do Bosny prevezených 295 migrantov. Niektorí z nich utrpeli zranenia a potrebovali lekársku starostlivosť.