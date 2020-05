Chorvátsko sa dohodlo na rozpustení parlamentu s cieľom umožniť voľby

Záhreb 15. mája (TASR) - Chorvátsky parlament bude na budúci týždeň rozpustený s cieľom umožniť konanie parlamentných volieb už na konci júna, prípadne začiatku júla. Vo štvrtok o tom informovala agentúra AFP, podľa ktorej chcú chorvátsky premiér Andrej Plenkovič a jeho strana Chorvátske demokratické spoločenstvo (HZD) vo voľbách zužitkovať úspechy vlády pri zastavení šírenia nového druhu koronavírusu SARS-CoV-2 v krajine.



"Bolo rozhodnuté, že navrhneme, aby bol parlament v pondelok rozpustený," povedal Plenkovič novinárom po rokovaní vládnej koalície. "Načasovanie je správne," dodal.



Chorvátsky prezident môže vyhlásiť nové voľby 30 až 60 dní po rozpustení parlamentu. Konať by sa tak mali v sobotu medzi 21. júnom a 12. júlom.



Analytici sa podľa agentúry zhodujú, že Plenkovič chce konanie volieb v čo najskoršom možnom termíne, aby mohol zužitkovať nárast popularity svojej strany v súvislosti s efektívnym postupom voči šíreniu nového koronavírusu.



Panujú totiž obavy, že Chorvátsko môže na jeseň zasiahnuť druhá vlna nákazy, pričom v tom istom čase by sa mal začať prejavovať aj negatívny dosah prvej vlny pandémie na chorvátsku ekonomiku, čo by mohlo viesť k poklesu popularity HZD, napísala AFP.



V Chorvátsku bolo doteraz potvrdených 2221 prípadov ochorenia COVID-19, ktorého pôvodcom je nový koronavírus. Nákaze podľahlo v krajine dokázateľne 94 osôb.