Chorvátsko sa nepripojí k Trumpovej Rade mieru
Chorvátsko pred niekoľkými dňami potvrdilo, že ako členský štát Európskej únie bolo pozvané, aby sa pripojilo k Trumpovej novej medzinárodnej inštitúcii.
Autor TASR
Záhreb 28. januára (TASR) - Chorvátsko sa nepripojí k Rade mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa. V stredu to uviedol premiér Andrej Plenkovič, ale nezverejnil konkrétne dôvody, píše TASR podľa agentúry AFP.
„Po dôkladnej analýze je stanovisko vlády... také, že v tejto chvíli by sa Chorvátsko nepripojilo k Rade mieru z viacerých dôvodov,“ povedal Plenkovič novinárom. Uviedol, že dôvody bližšie vysvetlí neskôr.
Plenkovič povedal, že Chorvátsko čaká, kým EÚ harmonizuje svoje názory, a zároveň „posudzuje právne a iné aspekty návrhu“.
V stredu o tejto otázke hovoril s prezidentom Zoranom Milanovićom. Diskutovali aj o tom, že pozvanie by mala preskúmať Rada národnej bezpečnosti.
Americký prezident minulý týždeň počas Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose založil Radu mieru podpísaním jej charty. Radu už podporili napríklad maďarský premiér Viktor Orbán, argentínsky prezident Javier Milei alebo izraelský premiér Benjamin Netanjahu.
Kľúčoví spojenci USA vrátane Francúzska a Británie vyjadrili pochybnosti.
Rada mala pôvodne dohliadať na obnovu Pásma Gazy, jej charta však neobmedzuje jej úlohu len na palestínske územie a zdá sa, že chce konkurovať Organizácii Spojených národov. Stále miesto v Rade mieru má stáť jednu miliardu dolárov, čo vyvolalo kritiku, že by sa mohla stať „platenou“ verziou Bezpečnostnej rady OSN.
