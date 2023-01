Chorvátsko sa stalo členom schengenského priestoru a eurozóny

Záhreb 1. januára (TASR) — Chorvátsko dosiahlo o polnoci zo soboty na nedeľu dva dôležité míľniky: Stalo sa 27. štátom schengenského priestoru, kde je možný voľný pohyb tovaru a osôb, ako aj 20. členom eurozóny. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a HINA.



Obe skutočnosti uľahčia cestovanie miliónom dovolenkárov z krajín Európskej únie, keďže už nebudú musieť zamieňať peniaze a vyhnú sa často dlhému čakaniu na slovinsko-chorvátskych hraničných priechodoch.



Zatiaľ posladnou krajinou, ktorá vstúpila do eurozóny, bola v roku 2015 Litva.



Chorvátsky minister vnútra Davor Bozinovič a slovinská ministerka verejnej správy Sanja Ajanovičová Hovniková koniec hraničných kontrol o polnoci symbolicky oslávili na hraničnom priechode Bregana. "Toto je konečné potvrdenie našej európskej identity, za ktorú celé generácie Chorvátov bojovali a nakoniec zvíťazili," povedal Bozinovič podľa chorvátskej televízie HRT.



Chorvátski pohraničníci venovali cestujúcim v poslednom aute, ktoré pred polnocou prekročilo slovinsko-chorvátske hranice, na pripomenutie tejto pamätnej udalosti plyšového medvedíka.



Na svojej ceste k vstupu do schengenského priestoru muselo Chorvátsko splniť 281 odporúčaní v ôsmich oblastiach, píše HINA.



Zatiaľ čo kontroly na pozemných a námorných hraniciach Chorvátska s ostatnými členskými štátmi EÚ boli zrušené 1. januára, kontroly pri cestovaní lietadlom sa skončia až od 26. marca.



Bývalá juhoslovanská republika Chorvátsko získala nezávislosť v roku 1991. Euro nahradilo chorvátsku národnú menu kunu, ktorá bola v obehu od roku 1994. Výmenný kurz bol stanovený na 7,5345 kuny za jedno euro. Do 14. januára platí prechodné obdobie, počas ktorého je možné stále platiť oboma menami.



Vďaka svojmu dlhému pobrežiu Jadranského mora s mnohými malebnými zátokami a ostrovmi sa Chorvátsko vo veľkej miere spolieha na cestovný ruch. Za prvých jedenásť mesiacov roku 2022 navštívilo túto krajinu 16 miliónov zahraničných turistov. Je to len o niečo menej ako 17,3 milióna dovolenkárov, ktorí tam zavítali v roku 2019, poslednom pred začiatkom koronavírusovej pandémie, uvádza DPA.