Chorvátsko si predvolalo veľvyslanca pre Orbánove vyjadrenie

Budapešť/Záhreb 10. mája (TASR) - Chorvátske ministerstvo zahraničných vecí si v utorok predvolalo maďarského veľvyslanca v Záhrebe, aby vysvetlil vyhlásenie premiéra Viktora Orbána o tom, že "Maďarsko by malo more, keby mu ho nevzali". Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na agentúru MTI.



Orbán minulý piatok (6. 5.) v rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió odmietol ropné embargo proti Rusku navrhované Európskou úniou a povedal, že prímorské krajiny môžu doviesť ropu odkiaľkoľvek zo sveta, ale vnútrozemské krajiny sú odkázané na ropovody. Dodal, že aj Maďarsko by malo more, keby mu ho nevzali.



Trianonská mierová zmluva z roku 1920, ktorá ako jedna z parížskych mierových zmlúv pomohla nastoliť po prvej svetovej vojne mier v Európe, určila aj nové hranice Maďarska, ktoré tak prišlo o prístup k Jadranskému moru.



Chorvátska tlačová agentúra Hina v tejto súvislosti citovala rezort chorvátskej diplomacie, podľa ktorého Chorvátsko odsudzuje Orbánove vyhlásenie, ktoré nezmyselne kazí dobré vzájomné priateľské vzťahy oboch krajín. "Odsudzujeme všetky územné požiadavky voči susedným krajinám," uviedlo chorvátske ministerstvo zahraničných vecí. Dodalo, že chorvátsky veľvyslanec tiež požiadal Budapešť o vysvetlenie.



Európsky diplomat pre tlačovú agentúru AFP povedal, že ak si má Maďarsko zabezpečiť dodávky ropy, potrebuje nový ropovod spájajúci ho s Chorvátskom, ktoré má prístup k moru. Preto Budapešť žiada záruky, že Záhreb sa bude podieľať na budovaní ropovodu, ako aj záruky európskeho financovania.